শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে বিদেশে-অনলাইনে পড়ে থাকতে হবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৪
‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ নির্বাচন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে বিদেশে-অনলাইনে পড়ে থাকতে হবে। 

শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর বাংলামোটরে ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ নির্বাচন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি। 

তারেক রহমানকে ইঙ্গিত করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আপনাকে অবশ্যই দেশে আসতে হবে। অনলাইন থেকে বের হতে হবে। জনগণের সমক্ষে আসতে হবে। দেশ এখন স্বাধীন। জনগণের মধ্যে এসে আওয়াজ তুলতে হবে যে আমি একটি গণপরিষদ নির্বাচন করতে চাই। শেখ মুজিবের সংবিধান মানি না। নতুন একটি সংবিধান বানাতে চাই। তাহলেই জনগণ আপনাকে বরণ করে নিবে। যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেন, তাহলে সেই সুদূর প্রবাসেই আপনাকে পড়ে থাকতে হবে। ব্যক্তিগত কোনো ক্ষোভ নাই আপনার প্রতি।’

নতুন সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় যায়। ক্ষমতার মধ্যে থেকে এই সংবিধানের অধীনে জনগণের উপরে যত ধরনের অথ্যাচার করা প্রয়োজন, সে অথ্যাচার করে। যখন জনগণ সংগ্রাম করে তখন তারা পালিয়ে যায়। যারা সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্র চালিয়েছে তারা বাংলাদেশ থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছে। কেউ দিল্লিতে পালিয়েছে, কেউ লন্ডনে পালিয়েছে আবার কেউ ইউএসএ (যুক্তরাষ্ট্র) পালিয়েছে। এগুলো ইতিহাস তো নতুন কিছু না।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের ড. ইউনূস স্যার। বাংলাদেশের মানুষ উনার চোখে পড়ে না, উনার লন্ডন যেতে হয়। লন্ডনে গিয়ে সিজদা দিয়েছেন। সিজদার মাধমে উনি ওহির মাধ্যমে আদেশ পেয়েছেন যে বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারিতে ইলেকশন (নির্বাচন) হতে হবে। সেটা এই সংবিধানের অধীনে। আপনার সিজদা তো ঠিক হয় নাই। আপনার সিজদা দিতে হবে বাংরাদেশের জনগণের প্রতি।’

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, নির্বাচন হলে গণপরিষদ নির্বাচনই আগে দিতে হবে। বর্তমান সংকটের একমাত্র পথ এটি। এনসিপি নতুন একটি সংবিধানের জন্য মাঠে নেমেছে। দলের অনেকের মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ থাকলেও তারা জনগণের লড়াই চালিয়ে যেতে চায়। এ সময় কোনো দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে আর জনসমক্ষে আসবেন না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। 

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

তারেক রহমান এনসিপি নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

