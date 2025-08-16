সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
ট্রাম্প-পুতিন আলোচনার মধ্যে ইউক্রেনে রাশিয়ার ৮৫টি ড্রোন হামলা

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ২১:০২
ইউক্রেনের আকাশে রাশিয়ার ড্রোন। ছবি: সংগৃহীত

আলাস্কায় ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভ্লাদিমির পুতিনের শীর্ষ বৈঠকের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোর পর্যন্ত রাশিয়া ইউক্রেনে ৮৫টি ড্রোন এবং একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে বলে জানিয়েছে কিয়েভ।

ইউক্রেনের বিমানবাহিনী দাবি করেছে, মস্কো একটি 'ইস্কান্দার-এম' ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ৮৫টি শাহেদ-ধরনের ড্রোন নিক্ষেপ করেছে। একই সঙ্গে হামলা হয়েছে ৪টি অঞ্চলের ফ্রন্টলাইনে।

বাহিনীটি জানিয়েছে, ১৫ আগস্ট সন্ধ্যা থেকে ১৬ আগস্ট ভোর পর্যন্ত এসব হামলা চালানো হয়। যে সময়ে আলাস্কায় পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনাও চলছিল।

ইউক্রেন দাবি করেছে, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ৬১টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে।

উল্লেখ্য, ট্রাম্প এবং পুতিনের আজকের বৈঠকে ইউক্রেন বিষয়ে কোনো স্পষ্ট অগ্রগতি হয়নি, যুদ্ধবিরতির কোনো খবরও দেননি দুই বিশ্বনেতা। তবে তারা পুরনো বন্ধুত্ব পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

 

