হাসনাত-সার্জিসসহ ৫ নেতার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলার ব্যত্যয় পায়নি এনসিপি

সারজিস আলম ও হাসনাত আব্দুল্লাহসহ দলের পাঁচ নেতার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলার ব্যত্যয় না ঘটায় তাদের দেওয়া শোকজ নোটিশ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দপ্তর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ, মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দীন পাটওয়ারী, সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা ও যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহর কাছে পৃথক পাঁচটি কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা দপ্তর মারফত আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, শোকজের জবাব বিশ্লেষণে সেই ঘটনায় দলীয় শৃঙ্খলার ব্যত্যয় না ঘটায় আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম এবং সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে শোকজ নোটিশগুলো প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে।
উল্লেখ্য, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রথম বর্ষপূর্তির দিন গত ৫ আগস্ট কক্সবাজার সফরের ঘটনায় এই পাঁচ কেন্দ্রীয় নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় এনসিপি।