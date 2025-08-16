সেকশন

‘নির্বাচন নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র হলে জনগণই তাদের প্রতিহত করবে’

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ২৩:০০

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যুববিষয়ক সহ-সম্পাদক মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ বলেছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে ব্যর্থ হলে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের নাম ইতিহাসে কলঙ্কজনকভাবে লেখা থাকবে, নির্বাচন নিয়ে কেউ কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করলে বিএনপি নয় জনগণ তাদের প্রতিহত করবে। ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য দেশের মানুষ ১৬ বছর ধরে অপেক্ষা করছে।

শনিবার (১৬ভ আগস্ট) সকালে রাজধানীর পুরান ঢাকায় জজকোর্ট এলাকায় খালেদা জিয়ার ৮১ তম জন্মদিন উপলক্ষে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন।

নেওয়াজ বলেন, বিএনপি প্রতিদ্বন্দিতামূলক নির্বাচনে অংশগ্রহণ আগ্রহী। অত্র এলাকার যেকোনো সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সুবিধা-অসুবিধা আমি আপনাদের পাশে থাকবো। আমি আপনাদের পাশে থেকে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কাজের ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। আমি আপনাদেরই সন্তান আমাকে সবসময় আপনাদের কাছে পাবেন যেকোনো সময়

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ও বক্তব্য রাখেন- ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি সদস্য ও চকবাজার থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক কাউন্সিলর আনোয়ার পারভেজ বাদল, আবদুল আজিজ সাহাবুদ্দিন যুগ্ম আহ্বায়ক ছাত্রদল কোতোয়ালি থানা, আরমান হোসেন বাদল লালবাগ থানা বিএনপি নেতাসহ আরও অনেক।

