সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা হঠাৎ অসুস্থ, এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় প্রেরণ

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০০:০৪

‘খাদ্যে বিষক্রিয়ায়’ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় ফেরানো হয়েছে। শনিবার (১৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে উপদেষ্টাকে ঢাকায় ফেরানোর কথা জানান সিভিল সার্জন মোহাম্মদুল হক।

তিনি বলেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণে উপদেষ্টা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। 

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন বলেন, "সন্ধ্যা থেকে তিনি (উপদেষ্টা) পেটে ব্যথা অনুভব করছিলেন। পরে এখানে চিকিৎসকরা তাকে দেখেছেন।

“আমরা স্যারের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। রাত ১০টা ৪০ মিনিটে তিনি ঢাকার উদ্দেশে রওনা করেন।"

কক্সবাজার জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, “শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপদেষ্টা মহোদয় ঢাকা ফিরে গেছেন। যেহেতু এটি সরকারি সফর ছিল, সে অনুযায়ী আমরা তাকে প্রটোকল দিয়েছি।

"শহরের পাঁচ তারকা হোটেল ওশান প্যারাডাইসে ছিলেন উপদেষ্টা। সেখান থেকে বিমান বাহিনীর এয়ার অ্যাম্মুলেন্সে করে কক্সবাজার বিমানবন্দরে নেওয়া হয়।”

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, চার দিনের সরকারি সফরে শুক্রবার বিকালে ফারুকী কক্সবাজারে আসেন। শনিবার বিকাল পর্যন্ত বেশ কিছু কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দেশকে বদলানোর কাজ শুরু করেছি: উপদেষ্টা ফারুকী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng