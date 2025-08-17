সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৪ শাখার নেতাদের নিয়ে জরুরি সভা ডেকেছে ছাত্রদল

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০১:২৭

তিনটি জেলা ও একটি মহানগর শাখার সুপার ফাইভের নেতা এবং শাখাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে জরুরি মতবিনিময় সভা ডেকেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।

শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানান ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৭ আগস্ট বিকেল ৩টায় নয়াপল্টনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নরসিংদী জেলা, টাঙ্গাইল জেলা, পটুয়াখালী জেলা ও গাজীপুর মহানগর ইউনিটের সুপার ফাইভ এবং এই চার জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় টিমের নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এতে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সুপার ফাইভ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা টিমের নেতাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

রাজনীতি ছাত্রদল ছাত্র রাজনীতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পথে পথে ডাকাতি চাঁদাবাজিতে পরিবহন সেক্টর অতিষ্ঠ: শিমুল বিশ্বাস 

‘নির্বাচন নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র হলে জনগণই তাদের প্রতিহত করবে’

হাসনাত-সার্জিসসহ ৫ নেতার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলার ব্যত্যয় পায়নি এনসিপি

লন্ডনে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা সিজদা দিয়ে এসেছেন: হাসনাত আব্দুল্লাহ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আওয়ামী লীগের মিথ্যা ইতিহাসের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে: মঈন খান

সংস্কার উপেক্ষা করে রাজনীতিবিদরা অতিমাত্রায় ক্ষমতালোভী হয়েছেন: শিবির সভাপতি

এক চেতনার বদলে আরেক চেতনার উদ্ভব হয়েছে: রিজভী

সংস্কার, বিচার ও পিআর ছাড়া নির্বাচন মানবে না জনগণ: গোলাম পরওয়ার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng