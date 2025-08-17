৪ শাখার নেতাদের নিয়ে জরুরি সভা ডেকেছে ছাত্রদল

তিনটি জেলা ও একটি মহানগর শাখার সুপার ফাইভের নেতা এবং শাখাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে জরুরি মতবিনিময় সভা ডেকেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।
শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানান ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৭ আগস্ট বিকেল ৩টায় নয়াপল্টনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নরসিংদী জেলা, টাঙ্গাইল জেলা, পটুয়াখালী জেলা ও গাজীপুর মহানগর ইউনিটের সুপার ফাইভ এবং এই চার জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় টিমের নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে।
এতে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের সুপার ফাইভ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা টিমের নেতাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।