গাজার বাসিন্দাদের জন্য ভিজিটর ভিসা স্থগিত করল যুক্তরাষ্ট্র

গাজার বাসিন্দাদের জন্য সব ধরনের ভিজিটর ভিসা স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে। খবর রয়টার্সের
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, সম্প্রতি সীমিত সংখ্যক অস্থায়ী মেডিকেল ও মানবিক ভিসা ইস্যু করার প্রক্রিয়া ‘সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা’ করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই পর্যালোচনার সময় পর্যন্ত গাজার কোনো ব্যক্তিকে ভিজিটর ভিসা দেওয়া হবে না। এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো ভিসা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত মাসিক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ভ্রমণ নথিধারীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ৩ হাজার ৮০০টিরও বেশি বি১/বি২ ভিজিটর ভিসা ইস্যু করেছে। এর মাধ্যমে তারা চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারে। এই সংখ্যার মধ্যে গত মে মাসেই ৬৪০টি ভিসা ইস্যু করা হয়েছিল।
এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফলে জরুরি চিকিৎসা বা মানবিক প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ইচ্ছুক গাজার বাসিন্দারা সরাসরি প্রভাবিত হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ইসরায়েলে হামলার পর গাজায় যুদ্ধ শুরু হয়। ইসরায়েলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওই হামলায় ১ হাজার ২০০ জন ইসরায়েলি নিহত এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল। এরপর গাজায় ইসরায়েলের হামলায় ৬১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। রয়টার্সের সূত্র জানিয়েছে, দক্ষিণ সুদান ও ইসরায়েল বাস্তুহারা ফিলিস্তিনিদের পুনর্বাসনের জন্য একটি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে।