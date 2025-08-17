পথে পথে ডাকাতি চাঁদাবাজিতে পরিবহন সেক্টর অতিষ্ঠ: শিমুল বিশ্বাস 

বিএনপি চেয়ারপার্সনের বিশেষ সহকারী এবং জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সমন্বয়কারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বলেছেন, শ্রমিক শ্রেণী মানব সভ্যতার বিকাশের নৈপথেধর কারিগর। তারা পরিশ্রম ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে সভ্যতা বিনির্মাণের পাশাপাশি শিল্পকর্ম সেবা উন্নয়ন এমন দৈনন্দিন জনজীবন স্বাভাবিক রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তারা সবচেয়ে অবহেলিত। তাদের জীবনে কোন শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই। ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে না।
শনিবার বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনিস্টিউট মিলনায়তনে ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সভা ২০২৫- এর সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, পথে পথে সন্ত্রাস ডাকাতি ছিনতাই চাঁদাবাজিতে পরিবহন সেক্টর অতিষ্ঠ। এ সেক্টরে ৭৫ লাখ শ্রমিক এবং বড় বানিজ্যক বিনিয়োগ কিন্তু সবচেয়ে বড় বেশি বদনাম বহন করে চলতে হচ্ছে। সকল ধরনের বিশৃঙ্খলা পরিহার করে পরিবহন সেক্টরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে.
শিমুল বিশ্বাস বলেন, রাষ্ট্র-সরকার ও সমাজে পরিবহন সেক্টরের শ্রমিকদের দুর্নাম ঘোচানোর জন্য গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে হবে। নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি পরিহার করে পরিবহনের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগ এবং আত্মসমালোচনা গ্রহণ করে বাংলাদেশের শোষিত বঞ্চিত সাত কোটি ৩৫ লাখ শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য পরিবহন শ্রমিকদের কাজ করতে হবে।
তিনি বলেন, সড়ক পথে সকল ধরনের বিশৃঙ্খলা অরাজকতার বিরুদ্ধে পরিবহন সেক্টরের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবহন সেক্টরের নেতৃত্বকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। যাত্রী পথচারী ও জনগণের যেকোনো অভিযোগ নিরসনের জন্য পরিবহন শ্রমিক নেতৃত্বকে কাজ করতে হবে।
আয়োজক সংগঠনের সভাপতি আউয়াল হোসেনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেমের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন ঢাকা পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি এমএ বাতেন, সাধারণ সম্পাদক মো. সাইফুল আলম, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রহমান বক্স দুদু, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ন কবির খান, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের (সদর) সাধারণ সম্পাদক এএসএম আহম্মেদ খোকন, সাবেক কাউন্সিলর মামুন আহমেদ প্রমুখ। সাধারণ সভায় ঢাকার প্রতিটি রুট কমিটির সাধারণ শ্রমিক ও নেতৃমূল নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।