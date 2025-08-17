সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আমদানি সহজ করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাস্টার সার্কুলার

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৩:০০

আমদানি-লেনদেনে বিদ্যমান সব নির্দেশনা একত্র করে একটি মাস্টার সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে আমদানি-সংক্রান্ত নীতিমালা আরো সহজ ও পরিষ্কার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। 

বৃহস্পতিবার জারি করা এ মাস্টার সার্কুলারটি এক বছর কার্যকর থাকবে। এতে এলসি (লেটার অব ক্রেডিট), রেমিট্যান্স, ক্রয়চুক্তির আওতায় আমদানি, সরবরাহকারী ও ক্রেতার ঋণ, সফটওয়‍্যারের ই-ডেলিভারি, বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ এলসি, ইপিজেড, অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও গয়নার আমদানিসহ বিভিন্ন বিষয়ের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক গত মাসে রপ্তানি খাতে একই ধরনের মাস্টার সার্কুলার জারি করেছিল। 

এবার আমদানি খাতে এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তাদের মতে, এতে আমদানিকারক ও ব্যাংক উভয়ের জন্য নীতিমালা বোঝা সহজ হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে দেশের নীতিমালার সামঞ্জস্যও বাড়বে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

অর্থনীতি বাংলাদেশ ব্যাংক

