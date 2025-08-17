সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চ্যাটজিপিটির ওপেন এআই এর কাছে দাবায় হারলো ইলন মাস্কের গ্রক এআই

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১১:০০
ছবি: সংগৃহীত।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেরার মুকুট জিতেছে চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেন এআই।

দাবার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ওপেন এআইয়ের ০৩, ইলন মাস্কের এক্স এআই মডেল গ্রক ৪-এর মতো সব এআই মডেল। 

তিন দিনের এই ইভেন্টে একাধিক প্রতিষ্ঠানের লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা এলএলএম অংশগ্রহণ করে। আর সেখানেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে চ্যাটজিপিটি।

মোট ৮টি এলএলএম অংশ নেয় এই প্রতিযোগিতায়। এর মধ্যে ছিল ওপেন এআই, এক্সএআই, গুগল, অ্যানথ্রপিকের মতো এআই মডেল, ছিল চীনা ডেভেলপারের তৈরি ডিপসিক ও মুনশট এআইর মতো মডেলও।

এই প্রতিযোগিতার ফাইনালের শুরুর দিকে ইলন মাস্কের গ্রক এগিয়ে থাকলেও শেষের দিকে চ্যাটজিপিটি পরপর বাজিমাত করতে থাকে। গ্রক একাধিক ভুলও করে শেষের দিকে। 

আর তাতে সেরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দাবা খেলোয়াড়ের মুকুট জিতে যায় স্যাম অল্টম্যানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল।

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
