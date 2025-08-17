‘বিবাহিত পুরুষরা সম্পর্ক জড়ালেও দোষ শুধু নারীদেরই হয়’

বলিউডে স্পষ্টভাষী হিসেবে পরিচিত কঙ্গনা রানাউত আবারও শিরোনামে। এবার তিনি মুখ খুললেন বিবাহিত পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগ আর সেই প্রেক্ষিতে নারীদের দোষারোপের প্রবণতা নিয়ে।
হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়া গুঞ্জন থেকে কঙ্গনার নাম কখনো যুক্ত হয়েছে হৃতিক রোশন, কখনো আদিত্য পাঞ্চোলির সঙ্গে।
অভিনেত্রী সম্প্রতি ‘হাউটারফ্লাই’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সরাসরি প্রশ্ন তুললেন, ‘একজন বিবাহিত পুরুষ যদি নারীর প্রতি আগ্রহ দেখায়, কেন সেই সম্পর্কে জড়ানোর দায়টা শুধু নারীর ঘাড়েই চাপানো হয়?’
তার ভাষায়, ‘মানুষ সবসময় নারীকে দোষারোপ করতে চায়। ধর্ষণের শিকার নারীর পোশাক বা রাতে বাইরে থাকার জন্য যেমন দায় দেওয়া হয়, এটাও একই ভুল মানসিকতার প্রতিফলন।’
কয়েক বছর আগে কঙ্গনা অভিযোগ আনেন, তরুণী থাকা অবস্থায় অভিনেতা আদিত্য পাঞ্চোলির সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে। সে সময় আদিত্য বিবাহিত ছিলেন এবং তার সন্তানও ছিল। ২০১৯ সালে কঙ্গনা সেই আদিত্যের বিরুদ্ধে হেনস্তা ও ধর্ষণের অভিযোগ আনেন, মামলা করেন। এরপরও ঘুরে ফিরে দোষ বর্তায় কঙ্গনার ওপর। নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনাও উল্লেখ করেন কঙ্গনা।
কঙ্গনা জানান, আদিত্যের স্ত্রী জারিনা ওয়াহাবের কাছেও সাহায্য চেয়েছিলেন। আর এটা তার জন্য খুব কঠিন এবং কঠোর সময় ছিল। তার কথায়, ‘আমার ওপর শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছিল। আমি মনে করেছিলাম, মানুষ আমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু একজন নারীর অবস্থানে থাকায় আমাকে একরকম ফাঁদে ফেলা হয়।’
২০০৬ সালে গ্যাংস্টার ছবির মাধ্যমে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন কঙ্গনা। ওহ লামহে (২০০৬), লাইফ ইন এ মেট্রো (২০০৭), কুইন, মণিকর্ণিকা, তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস—প্রতিটি ছবিতেই প্রমাণ করেছেন নিজের অভিনয় দক্ষতা। সম্প্রতি তিনি নিজের লেখা, পরিচালিত ও প্রযোজিত ছবি ইমার্জেন্সি-তেও অভিনয় করেছেন।