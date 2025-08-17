ইউক্রেনের আরও ভূখণ্ড দাবিতে পুতিনের সঙ্গে জেলেনস্কিকে সমঝোতার আহ্বান ট্রাম্পের

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ইউক্রেনের উচিত একটি চুক্তিতে আসা, কারণ রাশিয়া খুব বড় একটি শক্তি আর তারা তা নয় বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প।
গত শুক্রবার আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের পর শনিবার ( ১৬ আগস্ট) ট্রাম্প এ কথা বলেছেন। ওই বৈঠকে পুতিন ইউক্রেইনের আরও ভূখণ্ড দাবি করেছেন বলেও জানা গেছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিষয়টি সম্পর্কে জানেন এমন এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে ট্রাম্প বলেছেন, কিইভ যদি পুরো দোনেৎস্ক ছেড়ে দেয় তাহলে অধিকাংশ যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছেন পুতিন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা আরও জানিয়েছেন, জেলেনস্কি ওই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
রয়টার্সের প্রতিবেদনে জানা যায়, মস্কোর প্রধান লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ইউক্রেনের শিল্পাঞ্চল দোনেৎস্ক অন্যতম। রাশিয়া ইতোমধ্যে দোনেৎস্ক প্রদেশের তিন চতুর্থাংশসহ ইউক্রেইনের এক পঞ্চমাংশ দখল করে নিয়েছে।
ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইউক্রেন ও তার ইউরোপীয় মিত্রদের দাবি মতো আগে যুদ্ধবিরতি না করেই একটি শান্তি চুক্তির চেষ্টা করা উচিত বলে তিনি পুতিনের সঙ্গে একমত হয়েছেন।
শীর্ষ বৈঠকের আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, একটি যুদ্ধবিরতির বিষয়ে সম্মত না হলে তিনি খুশি হবেন না। কিন্তু পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি তার এ অবস্থান থেকে সরে গেছেন।
এদিকে নিজের সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, ‘সবার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে যে রাশিয়া ও ইউক্রেইনের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বন্ধ করার সেরা পথ সরাসরি একটি শান্তি চুক্তিতে চলে যাওয়া, যা যুদ্ধ বন্ধ করবে আর শুধু যুদ্ধবিরতি না, যা প্রায়ই ধরে রাখা যায় না।’
জেলেনস্কি বলেছেন, রাশিয়ার যুদ্ধ থামানোর অনিচ্ছা একটি স্থায়ী শান্তির প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলবে। এক্স এ তিনি বলেছেন, ‘হত্যা বন্ধ করা যুদ্ধ বন্ধ করার একটি প্রধান উপাদান।’
তা সত্ত্বেও জেলেনস্কি বলেছেন, তিনি সোমবার ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।
এর আগে ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউজের ওভাল দপ্তরে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন জেলেনস্কি। ওই বৈঠকে ট্রাম্প ও তার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স জেলেনস্কিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন।
ট্রাম্প জানিয়েছেন, এরপর তিনি পুতিন ও জেলেনস্কিকে নিয়ে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করতে পারেন।
কিইভের ইউরোপীয় মিত্ররা যুদ্ধ থামানোর জন্য ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন কিন্তু ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন ও রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা কঠোর করার প্রত্যয় জানিয়েছেন।
জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, সোমবার হোয়াইট হাউজে ট্রাম্প-জেলেনস্কির বৈঠকে ইউরোপীয় নেতারাও যোগ দিতে পারেন।