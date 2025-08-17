রাজশাহী নগরীর কাদিরগঞ্জে যৌথবাহিনীর অভিযানে আটক ‘ডক্টর ইংলিশ’ কোচিং সেন্টারের মালিক মুনতাসির আলম অনিন্দ্য ও তার দুই সহযোগীর বিরুদ্ধে নগরীর বোয়ালিয়া মডেল থানায় মামলা করেছে পুলিশ।
শনিবার (১৬ আগস্ট) রাতে বোয়ালিয়া থানা পুলিশের এসআই রেজাউল করিম বাদী হয়ে অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন।
রাজশাহী মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার গাজীউর রহমান জানান, মামলায় গ্রেপ্তার প্রত্যেকের সাত দিনের রিমান্ড আবেদন প্রস্তুত করছে পুলিশ। রিমান্ড আবেদন প্রস্তুতির পর তাদের আদালতে হাজির করা হবে।
শনিবার রাজশাহী নগরীর কাদিরগঞ্জে ‘ডক্টর ইংলিশ’ কোচিং সেন্টার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরকসহ কোচিং সেন্টারের মালিক মুনতাসির আলম অনিন্দ্য এবং তার দুই সহযোগী মো. রবিন ও মো. ফয়সালকে আটক করে যৌথবাহিনী। বিকেলে তাদের নগরীর বোয়ালিয়া মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়। তারপর থেকে তারা পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।
মুনতাসির আলম অনিন্দ্যর বাবা শফিউল আলম লাটকু রাজশাহী মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ছিলেন। অনিন্দ্যকে ঢাকার হলি আর্টিজান হামলা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রেজাউল করিম হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে তদন্তকারীরা দেখছেন। ২০১৬ সালে এই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করে এক বছর কারাগারে রাখা হয়েছিল।