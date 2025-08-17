উপদেষ্টা ফারুকীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে বিকেল ৩টায় বোর্ড মিটিং

উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে বসছে বোর্ড মিটিং। তার আগে বিভ্রান্ত না হওয়ার সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছেন অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা।
রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা ১২টার দিকে তার স্ত্রী অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক স্ট্যাটাসে এ তথ্য জানান।
তিনি লিখেন, ‘আজ বিকেল ৩টার দিকে হসপিটালে বোর্ড মিটিং বসবে। এই বোর্ড মিটিংয়ের পরে জানানো সম্ভব হবে যে, চিকিৎসার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত কী হবে।’
নির্ভরযোগ্য সূত্র ছাড়া বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিশা লিখেন, ‘আপনাদের প্রতি অনুরোধ, নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যতীত আপনারা অন্য কোনো তথ্য দেখে বিভ্রান্ত হবেন না।’
এর আগে গতকাল কক্সবাজারে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। পরে তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সযোগে ঢাকায় পাঠানো হয়।