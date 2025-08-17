কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার চিংড়ি জোনে একটি মৎস্য ঘেরের দখল নিয়ে দুই সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে শেকাব উদ্দিন (৩৫) নামে একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন।
শনিবার (১৬ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সাহারবিল ইউনিয়নের সওদাগরঘোনা এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাবার ড্যামের পাশে রামপুর আবাসন প্রকল্পে এ ঘটনা ঘটে। এসময় স্থানীয়দের মাঝে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
নিহত শেকাব উদ্দিন একই উপজেলার রামপুর বক্সিপাড়া এলাকার বাসিন্দা মনজুর আলম ওরফে মনজুর বলির ছেলে। তিনি দুই সন্তানের জনক ছিলেন।
চকরিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোহাম্মদ ইয়াছিন মিয়া বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে রাত পৌনে ১টার দিকে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। এর আগেই সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। পরে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শেকাব উদ্দিনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, নিহত শেকাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে এবং তিনি জামিনে ছিলেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, রামপুর আবাসন প্রকল্প এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাবার ড্যামের পাশে প্রায় ২২ একর আয়তনের একটি মৎস্য ঘেরের মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল। শনিবার রাতে একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ঘেরটি দখলে নিতে হামলা চালায়। খবর পেয়ে প্রতিপক্ষের আরেকটি দল ঘটনাস্থলে গেলে উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষের গুলিতে শেকাব উদ্দিন গুলিবিদ্ধ হন।
পরবর্তীতে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
চকরিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক মোহাম্মদ ইয়াছিন মিয়া আরও জানান, নিহতের মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
তিনি বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালাচ্ছে। অচিরেই দায়ীদের আইনের আওতায় আনা হবে।