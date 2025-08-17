অবৈধ অভিবাসনের শাস্তি সম্পর্কে জানাল মার্কিন দূতাবাস

ঢাকার মার্কিন দূতাবাস অবৈধ অভিবাসনের সম্ভাব্য শাস্তি সম্পর্কে জানিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আটক, নির্বাসন এবং ভবিষ্যতে ভিসা পাওয়ার অযোগ্যতা।
এই বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক বার্তা রোববার (১৭ আগস্ট) মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হয়েছে।
বার্তায় বলা হয়েছে, 'অবৈধ অভিবাসন একটি গুরুতর অপরাধ, যার ফল হতে পারে আটক, নির্বাসন এবং ভবিষ্যতে ভিসা পাওয়ার জন্য স্থায়ীভাবে অযোগ্য হওয়া। এই ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা আপনাকে কারাগারে নিয়ে যেতে পারে অথবা আপনার রেকর্ডে স্থায়ী দাগ রেখে আপনাকে সেই জায়গায় ফিরিয়ে দিতে পারে যেখান থেকে আপনি যাত্রা শুরু করেছিলেন।'