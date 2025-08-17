সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অবৈধ অভিবাসনের শাস্তি সম্পর্কে জানাল মার্কিন দূতাবাস

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০০
ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। ছবি: কোলাজ ইত্তেফাক

ঢাকার মার্কিন দূতাবাস অবৈধ অভিবাসনের সম্ভাব্য শাস্তি সম্পর্কে জানিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আটক, নির্বাসন এবং ভবিষ্যতে ভিসা পাওয়ার অযোগ্যতা।

এই বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক বার্তা রোববার (১৭ আগস্ট) মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হয়েছে।

বার্তায় বলা হয়েছে, 'অবৈধ অভিবাসন একটি গুরুতর অপরাধ, যার ফল হতে পারে আটক, নির্বাসন এবং ভবিষ্যতে ভিসা পাওয়ার জন্য স্থায়ীভাবে অযোগ্য হওয়া। এই ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা আপনাকে কারাগারে নিয়ে যেতে পারে অথবা আপনার রেকর্ডে স্থায়ী দাগ রেখে আপনাকে সেই জায়গায় ফিরিয়ে দিতে পারে যেখান থেকে আপনি যাত্রা শুরু করেছিলেন।'

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

ঢাকা জাতীয় বিশ্ব সংবাদ ভিসা মার্কিন দূতাবাস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জিকে শামীমের খালাসের রায় স্থগিত চেয়ে আবেদন

জুলাই সনদেই আগামী নির্বাচন চায় জামায়াত-এনসিপি, বাস্তবায়ন প্রশ্নে ভিন্ন অবস্থানে বিএনপি

বিদেশের বাংলাদেশি সব কূটনৈতিক মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি সরানোর নির্দেশ

এমন বাংলাদেশ গড়তে হবে যেখানে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না: উপদেষ্টা ফরিদা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘আমি নেতা নই, সাধারণ মানুষের ইচ্ছাপূরণের তত্ত্বাবধায়ক’

বাংলাদেশে সবার অধিকার সমান: সেনাপ্রধান

ভোট দেখতে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের দিতে হবে ১৪ তথ্য

জনগণ নির্বাচনমুখী হলে কেউ বাধা দিতে পারবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng