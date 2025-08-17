সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
মহাশক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় এরিনের সর্বশেষ অবস্থান কী?

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫৬
ভয়ংকর শক্তি নিয়ে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছেছে হারিকেন এরিন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার বলছে, এটি ক্যাটাগরি ৫ শক্তিতে রূপ নিয়েছে, বাতাসের গতি ঘণ্টায় ২৫৫ কিলোমিটার ছাড়িয়েছে।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, বর্তমানে ঝড়টি উত্তর লিউয়ার্ড দ্বীপের কাছে, অ্যাঙ্গুইলার উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ২১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে।

বার্তা সংস্থাটি বলছে, এ ঝড়ের কারণে সেন্ট থমাস ও সেন্ট জন দ্বীপে আকস্মিক বন্যার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি সেন্ট মার্টিন, সেন্ট বার্থেলেমি, সিন্ট মার্টেন এবং তুর্কস ও কাইকোস দ্বীপপুঞ্জে ট্রপিক্যাল স্টর্ম সতর্কতা জারি হয়েছে। ঝড়ে সর্বোচ্চ ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে, যা আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকি তৈরি করছে।

ধারণা করা হচ্ছে, হারিকেন এরিন সরাসরি স্থলভাগে আঘাত হানবে না বলে । তবে প্রবল ঢেউ, বিপজ্জনক স্রোত এবং উপকূল ক্ষয়ের আশঙ্কা রয়েছে। এর প্রভাবে পুয়ের্তো রিকো, ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ, তুর্কস ও কাইকোস, পরবর্তীতে বাহামা, বারমুডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। বিশেষ করে উত্তর ক্যারোলিনার উপকূলে বিপজ্জনক ঢেউয়ের সতর্কতা জারি রয়েছে।

