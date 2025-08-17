সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভুটানেও শিরোপাতে নজর বাংলাদেশের মেয়েদের 

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:০৬
ছবি: সংগৃহীত

গেল কয়েক মাস ধরেই দেশের নারী ফুটবলে ব্যস্ততা চলছে। একের পর এক টুর্নামেন্টে নামতে হচ্ছে খেলোয়াড়দের, আর সব কটাতেই নিজেদের মিশনে সাফল্যের ছাপ রেখেছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। এবার তাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ, ভুটানে বসছে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ। যেখানে অংশ নিতে গত শুক্রবার দেশটিতে পৌঁছেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল দল। সেখানে গিয়েই শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে প্রথম অনুশীলনে নামে মেয়েরা। অনুশীলনের পর দলের সদস্য উম্মে কুলসুম জানালেন, এবারের লক্ষ্যও শিরোপা নিয়েই দেশে ফেরা।

শনিবার সকালে ভুটানের থিম্পুর বাবেনা গ্রাউন্ডে প্রথম অনুশীলন সেশনে ঘাম ঝরায় মেয়েরা। নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে প্রথম দিন একটু ভোগান্তি হলেও সেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে দল। দলের সদস্য কুলসুম বলেন, 'সবাই সুস্থ রয়েছে। তবে এখানে যেহেতু আজকেই (গতকাল) প্রথম অনুশীলন করেছি তাই সবার একটু কষ্ট হয়েছে (নতুন কন্ডিশনে অনুশীলন। তো আগামীকালও (আজ) আমরা অনুশীলন করবো চেষ্টা থাকবে আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার।' এ সময় এই টুর্নামেন্টে নিজেদের লক্ষ্য জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য ফাইনাল খেলার আর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার।'

May be an image of ‎3 people, people playing American football, people playing football and ‎text that says "‎جهه HAKл DHAKA‎"‎‎

আগামী ২০ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ভুটানের থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে হবে টুর্নামেন্টটি। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও স্বাগতিক ভুটান এই চার দল নিয়ে হবে প্রতিযোগিতা। ডাবল রাউন্ড-রবিন ফরম্যাটে প্রতিটি দল একে অপরের বিপক্ষে দুইবার করে খেলবে। শেষে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া দলকে ঘোষণা করা হবে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে। যেমনটা দেখা গেছে সর্বশেষ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হওয়া অনূর্ধ্ব ২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে।

টুর্নামেন্টটি মাঠে গড়ানোর পাঁচ দিন আগে দেশটিতে গিয়েছে বাংলাদেশ দল। তার কারণ একটাই সেটা হলো কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে স্বাগতিক ছাড়া বাকিদের থেকে খানিকটা এগিয়ে থাকার জন্য। এ নিয়ে বাংলাদেশ দলের টিম ম্যানেজার মাহমুদা আক্তার অনন্যা বলেন, 'দলের অবস্থা ভালো। আমরা টুর্নামেন্টের কয়েক দিন আগেই এসেছি কন্ডিশনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য। আমি মনে করি, এটা আমাদের কাজে দেবে। এখানে যখন রোদ উঠার উঠে, তবে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। তো সবকিছু মিলিয়ে আশা করছি, সবাই ভালো করবে। আমাদের প্রথম ম্যাচটাই স্বাগতিক ভুটানের সঙ্গে। যদিও প্রতিটা ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। তো আমার মনে হয় আমরা আগে এসে ভালো করেছি।'

May be an image of 3 people, people playing football, people playing American football and text that says "매용"

সর্বশেষ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২৩ সালে। সেবার এই টুর্নামেন্টটি বসেছিল বাংলাদেশে। অংশ নিয়েছিল সাফের চারটা দল ছাড়াও অতিথি দল হিসেবে রাশিয়া। শেষ পর্যন্ত পয়েন্টে এগিয়ে থেকে শিরোপাও জিতেছিল অতিথি দলটি। আর দ্বিতীয় অবস্থানে থেকে রানার্সআপ হয়েছিল লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। তবে এবার আর কোনো অতিথি দল নেই। তাই সরাসরি শিরোপাতেই নজর বাংলাদেশের।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ফুটবল নারী ফুটবল দল ভুটান

