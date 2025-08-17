ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ধাওড়া গ্রামে ভ্যান ভাড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।
রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে ৩ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেলে রেফার করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকেলে উপজেলার লাঙ্গলবাঁধ বাজারে দুই নারী যাত্রীর কাছ থেকে ভাড়া চাওয়াকে কেন্দ্র করে ধাওড়া গ্রামের দুই ভ্যানচালক আরব আলী ও রবিউল ইসলামের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এদের দুজনই স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী দুই দলের সমর্থক বলে জানা যায়।
এই ঘটনার জের ধরেই রোববার সকালে ধাওড়া গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে উভয় পক্ষের শতাধিক লোক ঢাল, রামদা, লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হন। পরে খবর পেয়ে শৈলকুপা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। গুরুতর আহত ৩ জনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুম খান জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এখনও পর্যন্ত কোনো পক্ষ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি।