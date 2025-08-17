সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
এত বড় ঝুঁকি কেউ কি এত অল্প টাকায় নেয়: আজমেরী হক বাঁধন

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২০

শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোকবার্তা দেন শোবিজ অঙ্গনের অনেক তারকা। সেই তালিকায় ছিলেন শাকিব খান, জয়া আহসান, আজমেরী হক বাঁধনসহ অনেকে। তবে এর কিছুক্ষণের মধ্যেই গুঞ্জন ছড়ায়— তারকারা অর্থের বিনিময়ে এসব পোস্ট দিয়েছেন। এ সময় একটি কথিত ব্যাংক স্টেটমেন্টও ভাইরাল হয়। যদিও ফ্যাক্ট-চেকিং সংস্থা রিউমর স্ক্যানার বাংলাদেশ জানিয়েছে, স্টেটমেন্টটি ভুয়া।

এ প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি লেখেন, শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানানোর ঘটনায় এমন “ন্যাক্কারজনক গুজব” ছড়ানো দুঃখজনক। তার ভাষায়—‘মানুষ কাকে সমর্থন করবে আর কাকে করবে না, সেটা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। কারো কণ্ঠরোধ করাটা আরেক ফ্যাসিবাদের জন্ম দেবে।’

বাঁধনের অভিযোগ, মিথ্যা রটনার মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘কখনো বলা হলো আমি জুলাই বিদ্রোহে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে ২০০ কোটি টাকা নিয়েছি, আবার এখন বলা হচ্ছে শেখ মুজিব নিয়ে পোস্ট করার জন্য ২০ হাজার টাকা পেয়েছি! এত বড় ঝুঁকি কেউ কি এত অল্প টাকায় নেয়? এটা একেবারেই হাস্যকর সার্কাস।’

তিনি আরও যোগ করেন, এখন আর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সোশ্যাল মিডিয়া ও গ্লোবালাইজেশনের যুগে মিথ্যা দিয়ে কাউকে আটকে রাখা যাবে না। তার মন্তব্য— ‘একজন প্রকৃত নেতা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেন না, অনুপ্রাণিত করেন। অপবাদ ছড়ান না, বরং বিশ্বাস গড়ে তোলেন। তাই ক্ষমতার ভ্রম ছেড়ে দিন। মানুষকে পুতুলের মতো নাচানোর দিন শেষ।’

সবশেষে বাঁধন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন— ‘একজন প্রকৃত মানুষ হোন। না হলে শেখ হাসিনার আরেকটি ব্যর্থ কপি হয়ে থাকবেন—এবং সেই ট্র্যাজেডির সিক্যুয়াল কারও দরকার নেই।’

 

ইত্তেফাক/এএম

