হল কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব, ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে উত্তপ্ত জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) হল কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এর ফলে ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।
রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির, সহ-সভাপতি আবু ইয়াহিয়া আফসানসহ শীর্ষ নেতারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ক্যাম্পাসে আসেন। এ সময় জাবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর, সদস্য সচিব ওয়াসিম আহমেদ অনীকসহ শীর্ষ পাঁচ নেতা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন।
তাদের আগমনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতেই দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এ সময় দু'জন ছাত্রদল কর্মীকে মারধরের ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ. কে. এম. রাশেদুল আলম তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন।
ঘটনার একপর্যায়ে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছিরসহ শীর্ষ পাঁচ নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় আটকা পড়েন। উত্তেজিত কর্মীরা তৎক্ষণাৎ বিক্ষোভ শুরু করেন এবং বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন-‘বাবর-অনীকের কমিটি, মানি না মানি না’, ‘বাবরের দুই গালে, জুতা মারো তালে তালে’, ‘লীগ দিয়ে কমিটি, মানব না মানব না’।
এর আগে গত ৮ আগস্ট জাবির ১৭টি হলে ছাত্রদল নতুন কমিটি ঘোষণা করে। তবে এসব কমিটিতে সাবেক ছাত্রলীগকর্মী ও বিতর্কিতদের পদায়ন এবং ত্যাগী কর্মীদের বঞ্চিত করার অভিযোগ ওঠে।
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর বলেন, যারা আজ ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত। এছাড়া একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীও ইন্ধন জুগিয়েছে।