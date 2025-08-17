সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

হল কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব, ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে উত্তপ্ত জাবি

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১০

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) হল কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এর ফলে ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির, সহ-সভাপতি আবু ইয়াহিয়া আফসানসহ শীর্ষ নেতারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ক্যাম্পাসে আসেন। এ সময় জাবি ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর, সদস্য সচিব ওয়াসিম আহমেদ অনীকসহ শীর্ষ পাঁচ নেতা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন।

তাদের আগমনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতেই দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এ সময় দু'জন ছাত্রদল কর্মীকে মারধরের ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এ. কে. এম. রাশেদুল আলম তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন।

ঘটনার একপর্যায়ে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছিরসহ শীর্ষ পাঁচ নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় আটকা পড়েন। উত্তেজিত কর্মীরা তৎক্ষণাৎ বিক্ষোভ শুরু করেন এবং বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন-‘বাবর-অনীকের কমিটি, মানি না মানি না’, ‘বাবরের দুই গালে, জুতা মারো তালে তালে’, ‘লীগ দিয়ে কমিটি, মানব না মানব না’।

এর আগে গত ৮ আগস্ট জাবির ১৭টি হলে ছাত্রদল নতুন কমিটি ঘোষণা করে। তবে এসব কমিটিতে সাবেক ছাত্রলীগকর্মী ও বিতর্কিতদের পদায়ন এবং ত্যাগী কর্মীদের বঞ্চিত করার অভিযোগ ওঠে।

এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর বলেন, যারা আজ ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে সংগঠন থেকে বহিষ্কৃত। এছাড়া একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীও ইন্ধন জুগিয়েছে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

ক্যাম্পাস জাবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডোপ টেস্টে পজিটিভ শিক্ষক নিয়োগ প্রার্থীর পোস্টের স্ক্রিনশট চবি উপ উপাচার্যের ফেসবুকে

১৫ আগস্ট উপলক্ষে ডিজে পার্টি ঢাবির শিক্ষার্থীদের

জাবিতে অভিযুক্ত ২২৯ জনের মধ্যে ৪০ জনকে অব্যাহতি

জাবির প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু ২১ সেপ্টেম্বর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যমুনা সেতুতে শিক্ষার্থীদের ব্লকেড, যান চলাচল বন্ধ

ডাকসু নির্বাচন: দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ১৩ প্রার্থী

ডাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৭ জন

সাদা পাথর লুট ও পরিবেশ ধ্বংসের ঘটনায় শাবিপ্রবিতে প্রতিবাদ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng