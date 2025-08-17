সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বসেছে বিএনপির প্রতিনিধি দল

বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে। ওই দলের নেতৃত্বে আছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান নজরুল ইসলাম খান।
সিইসি এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে আরও রয়েছেন- বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
সোমবার (১৭ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আসেন বিএনপি নেতারা। ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রোজার আগে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। এরই মধ্যে সিইসির কাছে এ বিষয়ে চিঠিও দেয়া হয়েছে।
এ অবস্থায় নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বিএনপি নেতারা নির্বাচন ভবনে এসেছেন বলে জানা গেছে। আর নির্বাচন বিষয়ে ইসির অগ্রগতির বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করবেন বলে গণমাধ্যমকর্মীদের জানান নজরুল ইসলাম খান।