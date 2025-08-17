চলতি সপ্তাহেই পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বসতে চান ট্রাম্প: রিপোর্ট

আলাস্কায় রুশ নেতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন শেষ হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চলতি সপ্তাহের মধ্যে ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনীয় নেতা ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করতে চান। মার্কিন অ্যাক্সিওস পোর্টাল সূত্রের বরাতে এ কথা জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী ২২ আগস্টের মধ্যে রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করার লক্ষ্যে কাজ করছেন।
এর আগে গত শুক্রবার আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে আলোচনার পর ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের ফোনে একই কথা জানান যে, শিগগিরই একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের ব্যবস্থা করতে চান।
আগামীকাল সোমবার হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের দেখা করার কথা রয়েছে। সেখানে তিনি ইউরোপীয় নেতাদেরও যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।
এদিকে, আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পর এক সংবাদ সম্মেলনে পুতিন বলেন, তিনি এবং ট্রাম্প একটি 'বোঝাবুঝিতে' পৌঁছেছেন।
ট্রাম্প তার পক্ষ থেকে বলেছেন, তারা 'কিছুটা অগ্রগতি' হয়েছে, কিন্তু চলমান ইউক্রেন সংঘাতের অবসান ঘটাতে কোনো চুক্তিতে পৌঁছাননি।