রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চলতি সপ্তাহেই পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বসতে চান ট্রাম্প: রিপোর্ট

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৩
(বাম থেকে) ভ্লাদিমির পুতিন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ভলোদিমির জেলেনস্কি। কোলাজ ছবি

আলাস্কায় রুশ নেতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন শেষ হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চলতি সপ্তাহের মধ্যে ভ্লাদিমির পুতিন ও ইউক্রেনীয় নেতা ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করতে চান। মার্কিন অ্যাক্সিওস পোর্টাল সূত্রের বরাতে এ কথা জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী ২২ আগস্টের মধ্যে রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করার লক্ষ্যে কাজ করছেন।

এর আগে গত শুক্রবার আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে আলোচনার পর ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের ফোনে একই কথা জানান যে,  শিগগিরই একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের ব্যবস্থা করতে চান।

আগামীকাল সোমবার হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কির সঙ্গে ট্রাম্পের দেখা করার কথা রয়েছে। সেখানে তিনি ইউরোপীয় নেতাদেরও যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এদিকে, আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পর এক সংবাদ সম্মেলনে পুতিন বলেন, তিনি এবং ট্রাম্প একটি 'বোঝাবুঝিতে' পৌঁছেছেন।

ট্রাম্প তার পক্ষ থেকে বলেছেন, তারা 'কিছুটা অগ্রগতি' হয়েছে, কিন্তু চলমান ইউক্রেন সংঘাতের অবসান ঘটাতে কোনো চুক্তিতে পৌঁছাননি।

ইউরোপ ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ভলোদিমির জেলেনস্কি

ইউক্রেন ইস্যুতে বৈঠকে বসছেন ইউরোপীয় নেতারা, ট্রাম্পের মুখোমুখি হতে প্রস্তুতি জেলেনস্কির

পুতিনের কলমের ‘একটি খোঁচায়’ রক্ষা পাবে শিশুদের ভবিষ্যৎ: মার্কিন ফার্স্ট লেডির চিঠি

দাবানলে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ইউরোপ: বাড়ছে হতাহত, ঘরছাড়া হাজারো মানুষ

লন্ডনে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি নারীদের আয়ের পথে কঠিন বাধা

যুদ্ধ অবসান প্রক্রিয়া জটিল করছে রাশিয়া, দাবি জেলেনস্কির 

ইউক্রেনের আরও ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে পুতিনের সঙ্গে জেলেনস্কিকে সমঝোতার আহ্বান ট্রাম্পের

পুতিনের ইউক্রেন দখল পরিকল্পনায় ট্রাম্পের সমর্থন: এএফপি

ট্রাম্প-পুতিন আলোচনার মধ্যে ইউক্রেনে রাশিয়ার ৮৫টি ড্রোন হামলা

 
