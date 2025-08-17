সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিশ্বের সুন্দরী অভিনেত্রীর তালিকায় হানিয়া আমির

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৮
পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ-আইএমডিবি প্রকাশ করেছে ২০২৫ সালের বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী অভিনেত্রীদের তালিকা। আর সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী অভিনেত্রীদের সেই তালিকার প্রথম তিনজনের একজন হয়েছেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির।

আইএমডিবি-র এই তালিকা শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় না, বরং এতে তারকাদের প্রতিভা, জনপ্রিয়তা এবং দর্শকদের ওপর তাদের প্রভাবও বিবেচনা করা হয়।

তালিকায় প্রথম স্থানে আছেন মার্কিন অভিনেত্রী ম্যাকেনা গ্রেস, যিনি ‘গিফটেড’ এবং ‘গোস্টবাস্টারস: আফটারলাইফ’-এর মতো সিনেমা এবং ‘দ্য হ্যান্ডমেইডস টেল’-এর মতো টিভি শোতে তার অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন।

মার্কিন অভিনেত্রী ম্যাকেনা গ্রেস

এশিয়া মহাদেশের হয়ে ওই তালিকায় ভারত, চীন এবং পাকিস্তান থেকে একজন করে অভিনেত্রী স্থান পেয়েছেন। ভারতের একমাত্র অভিনেত্রী হিসেবে এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন কৃতি স্যানন, যিনি পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। প্রথমবার তিনি এই তালিকায় স্থান পেলেন।

ভারতীয় অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন

আর চীনের হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী অভিনেত্রীদের তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছেন দিলরাবা দিলমুরাত, যিনি একজন মডেল, অভিনেত্রী এবং গায়িকা। তিনি তার সৌন্দর্য এবং আধুনিক স্টাইলের জন্য দারুণভাবে প্রশংসিত।

চীনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিলরাবা দিলমুরাত

আইএমডিবির ওই তালিকায় আরও রয়েছেন মার্কিন অভিনেত্রী জুলিয়া বাটারস, সাউথ কোরিয়ার নান্সি ম্যাকডনি, মার্কিন অভিনেত্রী শেইলেন উডলি, অস্ট্রেলিয়ান মার্গট রবি, স্প্যানিশ অভিনেত্রী অ্যানা ডে আরমাস, ব্রিটিশ অভিনেত্রী এমা ওয়াটসন।

 

ইত্তেফাক/এটিএন

