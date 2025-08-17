সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সোহানকে ছাড়াই দল ঘোষণা করলো বিসিবি

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫১
টপ অ্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াতে অবস্থান করছে বাংলাদেশ 'এ' দল। এই সিরিজ শেষে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চারদিনের একটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। এই ম্যাচকে সামনে রেখে রোববার (১৭ আগস্ট) দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

এই দলে জায়গা হয়নি নুরুল হাসান সোহান-এনামুল হক বিজয়দের। নাঈম হাসান, মাহমুদুল হাসান জয় ও হাসান মাহমুদদের নিয়ে গড়া স্কোয়াডে অধিনায়ক করা হয়েছে উইকেটরক্ষক ব্যাটার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনকে।

বাংলাদেশ ‘এ’ দল: মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন (অধিনায়ক), সাইফ হাসান, ইফতেখার হোসেন ইফতি, মাহমুদুল হাসান জয়, শাহাদাত হোসেন দিপু, অমিত হাসান, ইয়াসির আলী চৌধুরি, রাকিবুল হাসান, নাঈম হাসান, হাসান মুরাদ, রিপন মণ্ডল, মুশফিক হাসান, আনামুল হক, হাসান মাহমুদ।

বাংলাদেশ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া বিসিবি

