কেন ভেঙেছিল দেব-শুভশ্রীর জুটি?

টলিপাড়ার তারকা জুটি দেব-শুভশ্রী।

দু’জনের প্রেমের শুরু ২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘চ্যালেঞ্জ’ ছবি থেকে। এরপর ‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’, ‘খোকাবাবু’, ‘রোমিও’- একসঙ্গে জুটি বেঁধে রুপালি পর্দায় দারুণ সাড়া ফেলেন দেব-শুভশ্রী।

টলিপাড়ার তারকা জুটির তালিকায় প্রথম সারিতেই থাকবেন এ জুটি। একসময় তাদের সম্পর্ক ছিল ইন্ডাস্ট্রির ‘ওপেন সিক্রেট’। অনস্ক্রিনে তাদের রসায়ন যেমন দর্শকের মন কাড়ে, অফস্ক্রিনেও সেই সম্পর্ক বিয়ের দিকে এগোয়। দুই পরিবারেরও জানা ছিল তাদের ব্যাপারে। কিন্তু তাদের সম্পর্ক ভাঙার পর অনেকেই অবাক হয়েছিলেন।

২০০৯ সালে দেব-শুভশ্রীর জুটির প্রথম ছবি চ্যালেঞ্জ বক্স অফিসে দারুণ হিট হয়। সেই সময় থেকেই তাদের সম্পর্কের সূত্রপাত। যদিও রিলেশনশিপে থাকাকালীন তারা নিজেদের ‘ভালো বন্ধু’ তকমাতেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

তবে দেব-শুভশ্রীর ব্রেকআপের পর গোটা বিষয়টিই সবাই জানতে পারে। শোনা যায়, দেব-শুভশ্রীর মাঝে চলে এসেছিলেন রুক্মিণী মৈত্র। সেই সময় রুক্মিণী অভিনয় করতেন না, মডেলিং করতেন। দেবের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে। যার আঁচ পৌঁছায় শুভশ্রীর কানেও। এরপরই নাকি দেব-শুভশ্রীর সম্পর্কে দুরত্বের সৃষ্টি হয়।

অন্য এক সূত্রের খবর, দেব-শুভশ্রীর প্রেম চলাকালীন শুভশ্রী এই সম্পর্ককে আরও এক ধাপ এগিয়ে বিয়ে পর্যন্ত যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেব ছিলেন ক্যারিয়ার ‍নিয়ে ব্যস্ত। তাই শুভশ্রীকে সেই সময় বিয়ে করা সম্ভব ছিল না। তাদের এই বিষয় নিয়েই ঝগড়া-অশান্তি হয়, যার থেকে সম্পর্কে ভাঙন।

ব্রেকআপের পর দেবের জীবনে রুক্মিণী পাকাপাকি জায়গা করে নিলেও শুভশ্রী নিজেকে বড় পর্দা থেকে একেবারে সরিয়ে নেন। পরাণ যায় জ্বলিয়া রে-এর পর শুভশ্রীকে আর দেখা যায়নি। চার বছর পর কামব্যাক করেন শুভশ্রী।

এই মুহূর্তে রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে সুখী বিবাহিত জীবন কাটাচ্ছেন শুভশ্রী। ইউভান ও ইয়ালিনির মা রাজ-ঘরণী। অতীত জীবন নিয়ে এখন আর কোনও আক্ষেপ, কষ্ট-যন্ত্রণা আর কিছুই নেই।

অপরদিকে, দেবও চুটিয়ে প্রেম করছেন রুক্মিণীর সঙ্গে। তবে কবে তারা বিয়ে করছেন, তা জানা যায়নি। দশ বছর পর দেব-শুভশ্রীর ধূমকেতু বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলেছে। ব্রেকআপের এত বছর পর একসঙ্গে তাদের দেখে সকলের মনেই একটা প্রশ্ন কেন ব্রেকআপ হয়েছিল, যার সঠিক কারণ দেব-শুভশ্রী ছাড়া আর কেউই জানেন না।

