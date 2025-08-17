সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লেখায় টাকা-ফ্ল্যাট দেয়ার অভিযোগ, দুদকের গোয়েন্দা কার্যক্রম শুরু

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৭
ফাইল ছবি

শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লিখে সাবেক আইজিপি জাবেদ পাটোয়ারীসহ ১২৩ জনের টাকা ও ফ্ল্যাট নেয়ার অভিযোগ আমলে নিয়ে গোয়েন্দা কার্যক্রম শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

রোববার (১৭ আগস্ট) সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।
ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের সময় আলোচিত একটি বই ছিল ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’। ২০১২ সালে প্রকাশিত বইটি সম্পর্কে শেখ হাসিনা দাবি করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর চারটি খাতা ঘেঁটে সম্পাদনা ও সংশোধনের পর প্রকাশ করা হয়।

তবে সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ভিন্ন তথ্য। সেখানে বলা হয়েছে, এই বইটি আসলে লিখেছেন সাবেক পুলিশ প্রধান জাবেদ পাটোয়ারী এবং তার নেতৃত্বে থাকা ১২৩ সদস্যের একটি দল। বিনিময়ে তারা সরকারি পদ, নগদ অর্থ ও ফ্ল্যাট পান।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

দুদক জানিয়েছে, এ ঘটনার তদন্তে গোয়েন্দা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
 
এদিন সাউথইস্ট ব্যাংকের প্রায় ৬৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ডেলটা গ্রুপের চেয়ারম্যান একে এম ফারুক আহমেদসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক। এছাড়া ১২ কোটি টাকার বেশি আত্মসাতের অভিযোগে বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল হাই বাচ্চুসহ ৯ জনের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

দুদক জাতীয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রবাসীরা বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ ১১ প্রকল্পের অনুমোদন, ব্যয় ৯৩৬১ কোটি টাকা

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হতে পারে অক্টোবরে

রুকন না হলে চাকরি থাকবে না, এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা: ইফার ডিজি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শেখ মুজিবের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ লিখে টাকা-ফ্ল্যাট দেওয়ার ঘটনা তদন্তে দুদককে লিগ্যাল নোটিশ

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের বড় সুযোগ কক্সবাজারের সম্মেলন: ড. খলিলুর রহমান

অবৈধ অভিবাসনের শাস্তি সম্পর্কে জানাল মার্কিন দূতাবাস

জিকে শামীমের খালাসের রায় স্থগিত চেয়ে আবেদন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng