রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কুয়েতে ভেজাল মদপানে ২৩ জনের মৃত্যু, ‘অপরাধী চক্রের প্রধান’ বাংলাদেশি

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৮
কুয়েতের পুলিশ সদস্যরা। ফাইল ছবি (সংগৃহীত)

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ভেজাল মদপানে ২৩ জনের মৃত্যুর পর কুয়েতি কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে তৈরি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় উৎপাদন ও বিতরণের অভিযোগে ৬৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তারকৃত এই 'অপরাধী চক্রের প্রধান' একজন বাংলাদেশি নাগরিক বলে জানিয়েছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

রোববার (১৭ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

কুয়েতে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় আমদানি বা দেশীয় উৎপাদন নিষিদ্ধ। তবে কিছু কিছু স্থানে গোপনে অবৈধভাবে এগুলো তৈরি করা হয়, বিশেষ করে যেসব এলাকায় তদারকি বা সুরক্ষার মান কম। বিষয়টি ভোক্তাদের বিষক্রিয়ার ঝুঁকির মুখে ফেলেছে।

এক্স-পোস্টে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় উৎপাদনের ছয়টি কারখানা এবং আবাসিক ও শিল্প এলাকায় এখনো চালু না হওয়া আরও চারটি কারখানা জব্দ করেছে।

মন্ত্রণালয় আরও জানায়, অপরাধী নেটওয়ার্কের প্রধান একজন বাংলাদেশি নাগরিক। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের মধ্যে একজন একজন নেপালিও রয়েছেন। তারা বিস্তারিত জানিয়েছেন, এসব প্রস্তুত এবং বিক্রি করা হতো।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, ভেজাল মদপানের পর মিথানল বিষক্রিয়ার ঘটনায় ১৬০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর মধ্যে ২৩ জন মারা গেছেন, যাদের বেশিরভাগই এশিয়ান নাগরিক।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

মৃত্যু প্রবাসী কুয়েত মদপান

