হাসপাতালে ভর্তি পরীমনি

১০ আগস্ট ঢাকার একটি পাঁচতারকা হোটেলে কাছের মানুষদের নিয়ে ছেলের জন্মদিন পালন করেন চিত্রনায়িকা পরীমনি। আয়োজনের কিছু স্থিরচিত্র ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে বেশ চটেছিলেন এই অভিনেত্রী, ফেসবুকে দিয়েছিলেন কড়া স্ট্যাটাসও।
রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে জানা গেল, সন্তানসহ হাসপাতালে ভর্তি আছেন পরীমনি। শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকায় চিকিৎসক দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন।
জানা গেছে, পরীমনি শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর ছেলের জ্বর। পরীমনির ঘনিষ্টজন জানান, তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্যায় নির্দিষ্ট সময় পরপর নেবুলাইজ করার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। আজ দুপুরে জানা যায়, শ্বাসকষ্টের সমস্যা থেকে আপাতত মুক্ত পরীমনি। তবে এখন তার প্রচণ্ড জ্বর। চিকিৎসকেরা ওষুধপত্র দিয়েছেন। শরীরে ব্যথাও আছে। চিকিৎসকের পরামর্শ, আরও কয়েকটা দিন হাসপাতালে থাকতে হবে।
এদিকে হাসপাতালে যে খুব একটা ভালো নেই, তা ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন পরীমনি। তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, ‘এই শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের আত্মকাহিনি! কত শত মানুষ এর ভুক্তভোগী! আল্লাহ মাফ করুক!’ পোস্টের শেষে পরীমনি যুক্ত করেছেন, বিস্তারিত আসছে।