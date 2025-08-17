পিঙ্ক ফ্লয়েডের প্রচ্ছদের জন্য ‘শরীরে আগুন দেওয়া’ অভিনেতা মারা গেছেন

পিঙ্ক ফ্লয়েডের আইকনিক 'Wish You Were Here' অ্যালবামের কভারের জন্য শরীরে আগুন দেওয়া হলিউড স্টান্টম্যান এবং অভিনেতা রনি রনডেল জুনিয়র ৮৮ বছর বয়সে মারা গেছেন।
বিবিসি জানিয়েছে, ১২ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি রাজ্যের একটি কেয়ার হোমে মারা যান তিনি।
রনডেল তার দীর্ঘ কর্মজীবনে বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র এবং টিভি অনুষ্ঠানের প্রযোজনায় যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে 'লেথাল ওয়েপন', 'থেলমা অ্যান্ড লুইস' এবং 'স্টার ট্রেক: ফার্স্ট কন্টাক্ট'।
রন্ডেল ১৯৩৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে 'মা অ্যান্ড পা কেটল অ্যাট দ্য ফেয়ার' ছবিতে কিশোর বয়সে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান। স্টান্টম্যান হিসেবে তার প্রথম ভূমিকা ছিল ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পরিচালিত টিভি সিরিজ 'সোলজার্স অফ ফরচুনে'।
১৯৬০ থেকে ১৯৯০ এর দশকের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি মার্কিন টিভি সিরিজে কাজ করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল চার্লি'স অ্যাঞ্জেলস, ডাইনেস্টি এবং বেওয়াচ; পাশাপাশি স্পার্টাকাস, ডায়মন্ডস আর ফরএভার এবং দ্য কারাতে কিডের মতো সিনেমা উল্লেখযোগ্য।
তিনি ১৯৬৫ সালের মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময় নির্মিত শেনানডোহ চলচ্চিত্রে ফাইটিং দৃশ্য, ১৯৭৪ সালের পশ্চিমা কমেডি ব্লেজিং স্যাডলস-এর একটি বারে মারামারি এবং একই বছর মুক্তিপ্রাপ্ত দ্য টাওয়ারিং ইনফার্নো চলচ্চিত্রে চিত্তাকর্ষক অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্যে যুক্ত ছিলেন।
অনেকের কাছে রন্ডেল সেভাবে পরিচিত না, তবে সম্ভবত পিঙ্ক ফ্লয়েডের ১৯৭৫ সালের অ্যালবাম 'Wish You Were Here'-এর প্রচ্ছদে তাকে দেখেছেন। শরীরে আগুন দিয়ে সহকর্মী স্টান্টম্যান ড্যানি রজার্সের সঙ্গে করমর্দন করার দৃশ্যটি শিল্প জগতে বেশ পরিচিত।
অ্যালবামের কভারের জন্য ছবিটি তোলা ব্রিটিশ গ্রাফিক ডিজাইনার এবং চলচ্চিত্র পরিচালক অব্রে পাওয়েল ২০২০ সালে দ্য গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন, রন্ডেল স্টান্টটি করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এটি একটি অ্যাকশন দৃশ্যের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক।
পাওয়েল বলেন, রন্ডেলের স্যুটটি অগ্নি প্রতিরোধক পদার্থ দিয়ে ঢাকা ছিল এবং তাকে রক্ষা করার জন্য শরীর জেল দিয়ে ঢাকা ছিল।
অন্তত ১৪ বার কাভারের দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। ১৫তম প্রচেষ্টায় বাতাসের দিক পরিবর্তন করে তার মুখে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে তার একটি ভ্রু এবং তার গোঁফের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়।
রন্ডেল ২০০১ সালে অবসর নেন। তবে ২০০৩ সালে 'দ্য ম্যাট্রিক্স রিলোডেড'-এর জন্য তার শেষ স্টান্ট করেন - একটি জটিল গাড়ি তাড়া করার দৃশ্যে অংশ নেন।
২০০৪ সালে টরাস ওয়ার্ল্ড স্টান্ট অ্যাওয়ার্ডসে তাকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। রনডেল পরিবারের একমাত্র অভিনেতা ছিলেন না। তার বাবা রোনাল্ড আর রনডেল একজন অভিনেতা এবং সহকারী পরিচালক ছিলেন।