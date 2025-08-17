ক্রিকেট ব্যাটের ভেতরে ৫ হাজার ইয়াবা, কক্সবাজার বিমানবন্দরে আটক দুই যাত্রী

ক্রিকেট ব্যাটের ভেতরে অভিনব কৌশলে ইয়াবা পাচারের চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন দুই যাত্রী। রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার বিমানবন্দরের স্ক্যানার মেশিনে ধরা পড়ে এ ঘটনা।
আটক যাত্রীরা হলেন—মাদারীপুরের জাকির হোসেন (২১) ও বরিশালের তানভীর আহমেদ (২৮)। তাদের কাছ থেকে ৫ হাজার ১০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে ৮ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)।
বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক গোলাম মোর্তজা জানান, সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে ইউএস-বাংলার একটি ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল তাদের। চেকিংয়ের সময় স্ক্যানারে ক্রিকেট ব্যাটের ভেতরে লুকানো ইয়াবা ধরা পড়ে।
এপিবিএন অধিনায়ক রিয়াজ উদ্দিন আহমদ বলেন, দুই যাত্রীকে আটক করে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে সদর মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।