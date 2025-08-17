সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ক্রিকেট ব্যাটের ভেতরে ৫ হাজার ইয়াবা, কক্সবাজার বিমানবন্দরে আটক দুই যাত্রী

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৭

ক্রিকেট ব্যাটের ভেতরে অভিনব কৌশলে ইয়াবা পাচারের চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেন দুই যাত্রী। রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার বিমানবন্দরের স্ক্যানার মেশিনে ধরা পড়ে এ ঘটনা।

আটক যাত্রীরা হলেন—মাদারীপুরের জাকির হোসেন (২১) ও বরিশালের তানভীর আহমেদ (২৮)। তাদের কাছ থেকে ৫ হাজার ১০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে ৮ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)।

বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক গোলাম মোর্তজা জানান, সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে ইউএস-বাংলার একটি ফ্লাইটে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল তাদের। চেকিংয়ের সময় স্ক্যানারে ক্রিকেট ব্যাটের ভেতরে লুকানো ইয়াবা ধরা পড়ে।

এপিবিএন অধিনায়ক রিয়াজ উদ্দিন আহমদ বলেন, দুই যাত্রীকে আটক করে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে সদর মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

কক্সবাজার সারাদেশ ইয়াবা ইয়াবা উদ্ধার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেঘনায় জাহাজ থেকে অপরিশোধিত চিনি চুরির চেষ্টা,  গ্রেপ্তার ৮ 

হোমনায় পৃথক স্থানে দুই মরদেহ উদ্ধার

রায়পুরায় বিএনপির অফিস ভাঙচুর, ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার 

ইত্তেফাকের ঝিনাইগাতী সংবাদদাতার ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৩

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পারিবারিক কলহে প্রাণ গেল ছেলের, পলাতক বাবা    

পারাপারের একমাত্র খেয়া নৌকার তলা ফুটো করে দিল দুর্বৃত্তরা

ড্রাগন বাগান থেকে রোহিঙ্গা যুবকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

শ্রেষ্ঠত্বের সনদ পেলেও উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত বাইমহাটি বিদ্যালয়

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng