ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনীয় মীমাংসা ব্যাহত করার চেষ্টা করবেন: ফরাসি রাজনীতিবিদ

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:২৬
ফ্রান্সের দল দ্য প্যাট্রিয়টসের নেতা ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রাক্তন সদস্য ফ্লোরিয়ান ফিলিপট। ছবি: সংগৃহীত

হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ভ্লাদিমির জেলেনস্কির আসন্ন বৈঠকে উপস্থিত হয়ে ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনীয় মীমাংসার প্রক্রিয়াটি ব্যাহত করার চেষ্টা করতে পারেন। একজন ফরাসি রাজনীতিবিদ এমনটাই মনে করেন।

ফ্রান্সের দল দ্য প্যাট্রিয়টসের নেতা ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রাক্তন সদস্য ফ্লোরিয়ান ফিলিপট এক্স-পোস্টে বলেছেন, 'এই সোমবার সমস্ত ইউরোপীয় পাগল এবং যুদ্ধ-আচ্ছন্ন (রাজনীতিবিদরা) ট্রাম্পকে প্রভাবিত করার চেষ্টার জন্য জেলেনস্কির সঙ্গে হোয়াইট হাউসে অবতরণ করছেন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হলো শান্তি প্রক্রিয়াকে লাইনচ্যুত করা।'

ফিলিপটের মতে, জেলেনস্কির সঙ্গে এত লোকের হোয়াইট হাউস ভ্রমণ মার্কিন নেতাকে বিরক্ত করতে পারে।

তিনি ফ্রান্সকে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'ফ্রান্সকে অবিলম্বে ইইউ এবং ন্যাটো থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

জেলেনস্কি সোমবার (১৮ আগস্ট) ওয়াশিংটন ভ্রমণ করবেন। জানা গেছে, তার সঙ্গে থাকবেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টার্টমার এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইনও বৈঠকে অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন।

