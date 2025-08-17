সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাতাল মেট্রোরেলের ব্যয় বাড়ল ১০ হাজার কোটি টাকা

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩০
দেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল এমআরটি লাইন-১ প্রকল্প। ছবি: সংগৃহীত

দেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল এমআরটি লাইন-১ প্রকল্পের ব্যয় শুরুতে ধরা হয়েছিল ৪৯ হাজার ৫১৬ কোটি টাকা। নতুন প্রাক্কলনে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯ হাজার ৫৪৫ কোটি টাকায়। অর্থাৎ প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বেড়েছে প্রকল্প ব্যয়। এ ব্যয় আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে প্রকল্প দপ্তর।

রোববার (১৭ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকল্পের ব্যয় বাড়ার তথ্য জানায় ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের (লাইন-১) পরিচালক মো. আবুল কাসেম ভূঁঞা।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মূল ডিপিপিতে (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) পিএ খাতের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৯ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা। তবে হালনাগাদ হিসাবে তা বেড়ে আনুমানিক ৭৫ হাজার ৬৪৯ কোটি টাকায় পৌঁছাতে পারে। তবে সব প্যাকেজের দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় এখনই ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব পাঠানো হয়নি।

এতে আরও বলা হয়, ২০১৯-২৪ সালের মধ্যে ডলারের বিনিময় হার ৪২ শতাংশ বেড়েছে। পাশাপাশি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি, নির্মাণসামগ্রীর দাম ও শ্রমিকের মজুরি বাড়ার কারণে ব্যয় বেড়েছে। এ ছাড়া অংশীজনদের অনুরোধে পাতাল স্টেশনের নকশা একাধিকবার সংশোধন করতে হয়েছে। এ জন্য ব্যয় বেড়েছে।

প্রকল্পের দরপত্র প্রস্তাবের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এমআরটি লাইন-১ প্রকল্পের ১২টি প্যাকেজের মধ্যে এখন পর্যন্ত আটটির দরপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে একটির কাজ প্রায় শেষ। সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে চারটি জাপানি, দুটি চীনা ও দুটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তিনটি প্যাকেজে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাংলাদেশি কন্ট্রাক্টর সহযোগী হিসেবে যুক্ত রয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে কন্ট্রাক্টরদের প্রস্তাবিত দর ডিপিপিতে ধরা অনুমানের তুলনায় অনেক বেশি।

রাজধানীতে ৩১ দশমিক ২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ পাতাল ও উড়াল রুট মিলিয়ে গড়া হচ্ছে এমআরটি লাইন-১। ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে নির্মাণ হবে পাতাল মেট্রো। এরই মধ্যে ডিপো এলাকার উন্নয়নকাজ শেষ হলেও অন্য ১১টি প্যাকেজের ক্রয়প্রক্রিয়া এখনো চলমান।

২০২৬ সালের ডিসেম্বরে এ প্রকল্পের কাজ শেষ করার কথা রয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

মেট্রোরেল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেট্রোরেল স্টেশনে অসুস্থ হয়ে যাত্রীর মৃত্যু

বিমান বিধ্বস্তে আহতদের বহনে মেট্রোরেলে রিজার্ভ বগি

ফার্মগেট স্টেশনে আটকে গেলো মেট্রোরেল, কয়েক মিনিট পর চালু

মেট্রোরেলের ঢাবি স্টেশন বন্ধ থাকবে আজ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেট্রোরেলে আধুনিক টিকিটিং সিস্টেম, ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডেই দেওয়া যাবে ভাড়া

মেট্রোরেল ভ্রমণেও মাস্ক পরার অনুরোধ 

জ্বর-শরীর ব্যথা’র অজুহাতে মেট্রোরেলে মাংস নিয়ে ওঠার চেষ্টা

মেট্রোরেল চলাচল শুরু, মানতে হবে নতুন নির্দেশনা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng