সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

চিকিৎসকদের নিয়ে দেওয়া বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন আইন উপদেষ্টা

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩:২৩

চিকিৎসকদের নিয়ে দেওয়া বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

রোববার (১৭ আগস্ট) রাতে নিজের ফেসবুক পেইজে 'ডাক্তার প্রসঙ্গ' শিরোনামে দেওয়া এক পোস্টে তিনি ব্যাখ্যা তুলে ধরেন।

আসিফ নজরুল লেখেন, গতকাল একটি অনুষ্ঠানে ডাক্তারদের সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলেছিলাম। প্রথমে রোগী হিসেবে আমার ভালো অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। তারপর অন্যদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানা কিছু সমালোচনার কথা বলেছি। সেখানে আমি বলেছি, এই সমালোচনাগুলো সব ডাক্তারদের জন্য প্রযোয্য না। বলেছি, অনেক ডাক্তার আছেন ভালো, কিন্তু অন্য অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগও আছে। কিছু অভিযোগ ষ্টেটমেন্ট আকারে বলেছি, কিছু প্রশ্ন আকারে। 

'পত্রপত্রিকা যখন এগুলো ছাপিয়েছে তখন আমার সম্পূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেনি। ফলে কারো কাছে মনে হতে পারে যে, রোগীর কথা মন দিয়ে না শোনা, বেশী টেষ্ট করতে দেয়া বা ঔষুধ কোম্পানীর সাথে যোগযোগ- আমি এসব অভিযোগ ঢালাওভাবে সব ডাক্তারদের সম্পর্কে করেছি। কিন্তু এটি ঠিক নয়। আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাচ্ছি, আমার এসব অভিযোগ একশ্রেনীর ডাক্তারদের বিরুদ্ধে, সব ডাক্তারদের বিরুদ্ধে না।'

'আমার বক্তব্য যেভাবে কিছু পত্রিকা ছাপানো হয়েছে, মনে হতে পারে অভিযোগগুলো সবার উদ্দেশ্যে করা। প্রচন্ড ত্যাগ, সততা আর দক্ষতা নিয়ে এদেশের যে বিপুল সংখ্যক ডাক্তার রোগীদের সেবা করেন, তাদের কাছে এটি গভীর মনোবেদনার কারণ হতে পারে। এমন ডাক্তার ভাই-বোনদের কাছে আমি এজন্য দু:খ প্রকাশ করছি। তবে কিছু কিছু ডাক্তারের (তারা সংখ্যায় কম হতে পারেন) ক্ষেত্রে এসব অভিযোগ সত্যি কিনা তা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার অনুরোধও তাদের কাছে করছি।'

প্রসঙ্গত, গতকাল রাজধানীর মিন্টু রোডের শহীদ আবু সাঈদ আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএইচসিডিওএ) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও বার্ষিক সাধারণ সভায় আইন উপদেষ্টা সরাসরি প্রশ্ন তুলে বলেন, 'চিকিৎসকরা কি ওষুধ কোম্পানির দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে কাজ করছেন?'

তিনি আরো বলেন, রোগীদের বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। তিনি চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান, রোগীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে ও তাদের সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

সোশ্যাল মিডিয়া আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আসিফ নজরুলের বক্তব্য চিকিৎসকদের পেশাদারির ওপর সরাসরি আঘাত: ডা. রফিকুল ইসলাম

এক বছরে আমি প্রতিদিন কিছু না কিছু নতুন শিখেছি: প্রেস সচিব

টেলিটক এখন ‘গলার কাঁটা’ পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

১২ মাসে সরকারের ১২ সাফল্য তুলে ধরলেন প্রেস সচিব

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বক্তব্যের মাঝেই শুরু হলো হট্টগোল, রেগে গেলেন আইন উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদেই জুলাই কারাবন্দিদের তালিকা প্রস্তুত হবে: আইন উপদেষ্টা  

জামায়াতের শৃঙ্খলা-সততা সব রাজনৈতিক দলের অনুসরণ করা উচিত : প্রেস সচিব

প্রবাসীদের জন্য হাসপাতাল হচ্ছে: আসিফ নজরুল

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng