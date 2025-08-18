বৈঠকের আগে জেলেনস্কিকে কড়া বার্তা ট্রাম্পের 

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় সোমবার (১৮ আগস্ট) বৈঠকে বসতে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এতে জেলেনস্কির সঙ্গে থাকবেন ইউরোপের একাধিক নেতা।
বৈঠকে থাকবেন জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিশ ম্যার্ৎস। এ ছাড়াও ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট, ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার এবং ন্যাটোর প্রধান মার্ক রুটে এই আলোচনায় যোগ দেবেন।
এদিকে বৈঠকের আগে জেলেনস্কিকে কড়া বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি রাশিয়ার সঙ্গে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন যদি তিনি চান বা তিনি এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও লিখেছেন, ‘মনে করে দেখুন এই যুদ্ধ কীভাবে শুরু হয়েছিল, ওবামার আমলে কোনো গুলি ছাড়াই ক্রিমিয়া চলে গিয়েছিল রাশিয়ার দখলে। আর ইউক্রেনের ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কিছু বিষয় কখনোই বদলায় না!’
এর আগে গত শুক্রবার ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলাস্কায় বৈঠক করেন ট্রাম্প। সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে কিছুটা বিরক্তিই প্রকাশ করেছিলেন ট্রাম্প।
কিন্তু সোমবারের বৈঠকের আগে ট্রাম্পের প্রশাসন জানিয়েছে, ওই দিনের আলোচনা থেকে কিছু সদর্থক বিষয়ও সামনে এসেছে। জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনায় সেই বিষয়গুলি সামনে আনা হবে।