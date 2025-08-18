সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা, না মানলে ব্যবস্থা

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৬

মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও শিক্ষক–কর্মচারীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। কোনো প্রয়োজনে অধিদপ্তরে এলে অবশ্যই ছুটি বা অনুমতিপত্র সঙ্গে আনতে হবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. আবদুল মান্নান স্বাক্ষরিত আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, অনেক প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও শিক্ষক–কর্মচারী নিয়মিত অধিদপ্তরে যাতায়াত করেন। এতে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং শিক্ষার্থীরা পাঠদান থেকে বঞ্চিত হয়।

সব ধরনের কাজ প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মাধ্যমে অনলাইন বা সরাসরি ডকেটে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এমপিওভুক্তকরণ, বিশেষ বরাদ্দ, উচ্চতর স্কেল, পদোন্নতি, ডিজির প্রতিনিধি মনোনয়ন, এমপিও শিটে নাম, পদবি ও বিষয়, জন্মতারিখ সংশোধন, বকেয়া প্রদান, প্রশিক্ষণ মনোনয়ন, ইনডেক্স প্রদান ও ইনডেক্স কাটা সংক্রান্ত কাজ।

এছাড়া অন্য ব্যক্তি বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আবেদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অধিদপ্তরে এলে ছুটি বা অনুমতিপত্র সঙ্গে আনতে হবে এবং শাখা কর্মকর্তাদের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

নির্দেশনা না মানলে ‘বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত)’ এর ১৮.১ (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদ অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ নির্দেশনাকে অত্যন্ত জরুরি হিসেবে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

শিক্ষা মাদ্রাসা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেধার পাচার প্রতিরোধে ‘ট্যালেন্ট পুল’ করতে হবে

ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপের ঘোষণা ওমানের, সঙ্গে মাসে ৬০ হাজার টাকা

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন শেষ ১৫ আগস্ট

মাদরাসা শিক্ষায় বড় পরিবর্তন, চালু হলো ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘কোচিংয়ের কারণে হারালাম কলিজার ধন’

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগ, পরিবর্তন আসছে বিধিমালায়

এসএসসির খাতা চ্যালেঞ্জে ১১ হাজার ফল পরিবর্তন

জরুরি তথ্য চেয়ে মাউশির চিঠি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng