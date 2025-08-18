মাদরাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা, না মানলে ব্যবস্থা

মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও শিক্ষক–কর্মচারীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। কোনো প্রয়োজনে অধিদপ্তরে এলে অবশ্যই ছুটি বা অনুমতিপত্র সঙ্গে আনতে হবে। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. আবদুল মান্নান স্বাক্ষরিত আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, অনেক প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও শিক্ষক–কর্মচারী নিয়মিত অধিদপ্তরে যাতায়াত করেন। এতে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং শিক্ষার্থীরা পাঠদান থেকে বঞ্চিত হয়।
সব ধরনের কাজ প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মাধ্যমে অনলাইন বা সরাসরি ডকেটে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এমপিওভুক্তকরণ, বিশেষ বরাদ্দ, উচ্চতর স্কেল, পদোন্নতি, ডিজির প্রতিনিধি মনোনয়ন, এমপিও শিটে নাম, পদবি ও বিষয়, জন্মতারিখ সংশোধন, বকেয়া প্রদান, প্রশিক্ষণ মনোনয়ন, ইনডেক্স প্রদান ও ইনডেক্স কাটা সংক্রান্ত কাজ।
এছাড়া অন্য ব্যক্তি বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আবেদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অধিদপ্তরে এলে ছুটি বা অনুমতিপত্র সঙ্গে আনতে হবে এবং শাখা কর্মকর্তাদের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
নির্দেশনা না মানলে ‘বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদরাসা) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত)’ এর ১৮.১ (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদ অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ নির্দেশনাকে অত্যন্ত জরুরি হিসেবে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।