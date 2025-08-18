সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাম চরণ-আল্লু অর্জুন: দুই ভাইয়ের কথা বন্ধ ১৮ বছর ধরে

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১২:৪৩
আল্লু অর্জুন ও রাম চরণ। ছবি: সংগৃহীত।

দক্ষিণ ভারতের দুই সুপারস্টার আল্লু অর্জুন এবং রাম চরণ এক পরিবারের সন্তান। দুজনেরই শৈশব কেটেছে হায়দরাবাদে একই বাড়িতে, তবে দুই ভাইয়ের মধ্যে কথাবার্তা নেই ১৮ বছর ধরে।

ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আল্লু-রাম দুই ভাইয়ের বাক্যালাপ বন্ধের পেছনে আছেন এক নায়িকা।

প্রায় দুই দশক আগে অভিনেত্রী নেহা শর্মার ‘প্রেমে পড়েছিলেন’ পুষ্পাখ্যাত নায়ক আল্লু অর্জুন। তাদের সম্পর্ক এতটাই গভীর ছিল যে, নেহাকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন আল্লু। নেহা তখন দক্ষিণী সিনেমায় সবে কাজ শুরু করছেন, পরে বলিউডে ‘ক্রুক’ সিনেমায় ইমরান হাশমির বিপরীতেও অভিনয় করেন অভিনেত্রী।

তবে ‘চিরুথা’র শুটিংয়ের সময় আল্লু-নেহার প্রেমে ছেদ পড়ে। ২০০৭ সালে মুক্তি পাওয়া ‘চিরুথা’য় নেহার বিপরীতে ছিলেন রাম চরণ। ওই সিনেমার শুটিং চলার সময়েই নেহা এবং রাম চরণের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। এক পর্যায়ে গুজব এতটা জোরালো হয় যে শোনা যায়, নেহা আর রাম চরণ নাকি গোপনে বিয়ে করে মধুচন্দ্রিমায় চলে গিয়েছেন।

এই বিষয়টি আল্লু ভালোভাবে নিতে পারেননি। এটি অভিনেতার কাছে বড় ধাক্কা ছিল। তার প্রেমিকার সঙ্গে তারই ভাইয়ের নাম জড়াবে, সেটি অভিনেতা মানতে পারেননি।

তখন থেকেই দুই ভাইয়ের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। নেহার সঙ্গে সম্পর্ক তো ভেঙেই যায়, পাশাপাশি রাম চরণের সঙ্গেও কথা বন্ধ হয়ে যায় আল্লুর। দুই ভাইয়ের মধ্যে তখন থেকেই ‘ঠাণ্ডাযুদ্ধ’ শুরু, যা আজও চলছে।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

আল্লু অর্জুন দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা

