তেল আবিবে হাজার হাজার ইসরায়েলির বিক্ষোভ 

জিম্মিদের ছবি হাতে, হলুদ পতাকা নেড়ে, ঢোল বাজিয়ে এবং বন্দী ইসরায়েলিদের ঘরে ফিরিয়ে আনার দাবিতে স্লোগান দিতে দিতে রোববার (১৭ আগস্ট) গাজায় যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে হাজার হাজার মানুষ তেল আবিবের রাস্তায় নেমে এসেছে।
৫০ বছর বয়সী আরবি শিক্ষক ওফির পেনসো বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেন, ‘আমরা এখানে ইসরায়েলি সরকারকে এটা স্পষ্ট করে বলতে এসেছি যে, প্রায় ৭০০ দিন ধরে হামাসের সুড়ঙ্গে বন্দী থাকা জিম্মিদের উদ্ধার করার এটাই সম্ভবত শেষ মুহূর্ত।’
২০২৩ সালে হামাসের হামলার পর ২২ মাসের যুদ্ধের বেশিরভাগ সময়ে নিয়মিত বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে, তবে রোববারের বিক্ষোভ এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় বিক্ষোভগুলোর মধ্যে একটি বলে মনে হচ্ছে।
এক সপ্তাহেরও বেশি সময় আগে সরকার গাজা সিটি এবং আশেপাশের ক্যাম্পগুলো দখল করে নতুন আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আন্দোলন নতুন করে শক্তি সঞ্চার করে।
গাজা উপত্যকার সর্বাধিক জনবহুল এলাকা জয় করার প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর অঙ্গীকার আন্তর্জাতিকভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে সাহায্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।
ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের প্রকাশিত সাম্প্রতিক ভিডিও ফুটেজে জিম্মিদের অত্যন্ত ক্ষীণ এবং ফ্যাকাশে দেখা গেছে, যা বন্দীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা আগের চেয়ে আরও নাজুক হওয়ার আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছে।
২০২৩ সালের অক্টোবরে ফিলিস্তিনের হামাসের হাতে জিম্মি হওয়া ২৫১ জনের মধ্যে ৪৯ জন এখোনো গাজা উপত্যকায় রয়ে গেছে, যার মধ্যে ২৭ জন নিহত বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।
গতকাল শহরের রাস্তা ধরে, জনতা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু তেল আবিবে অবস্থিত কাঁচের টাওয়ারে ঢাকা, হোস্টেজ স্কোয়ারে জড়ো হয়।
আইনভ জাঙ্গাউকারের ছেলে মাতান গাজায় বন্দী রয়েছে। তিনি জনতাকে বলেন, ‘ইসরায়েলি সরকার কখনও একটি চুক্তি ও যুদ্ধের অবসানের জন্য একটি প্রকৃত উদ্যোগের প্রস্তাব দেয়নি।’