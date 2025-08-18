পাবনার ভাঙ্গুড়া পৌরসভার চৌবাড়িয়া চকপাড়া এলাকায় সড়ক থেকে দুই নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই দুই নারী ভিক্ষুক ছিলেন বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা। অন্যদিকে পুলিশের ধারণা, গাড়িচাপায় তাদের মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) ভোরে গাড়িচাপায় দুজনের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ দুটি উদ্ধার করে। তবে বেলা ১টার দিকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
নিহতদের মধ্যে একজনের আনুমানিক বয়স ৬৫ বছর,তার পরনে ছিল শাড়ি। অন্যজনের আনুমানিক বয়স ৫০ বছর, তার পরনে ছিল মেক্সি।
পুলিশ জানায়, সোমবার সকালে সড়কের পাশে মরদেহ দুটি দেখতে পায় স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ। মরদেহ দুটির পাশ থেকে খুচরা টাকা, চাল ও কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তাই ধারণা করা হচ্ছে নিহত দুজনই ভিক্ষুক ছিলেন। মরদেহগুলো উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে এবং পরিচয় শনাক্তকরণে পিবিআই এর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এদিকে স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন যাবত বড়ালব্রিজ-নওগাঁ সড়কের কলেজপাড়া ফুটব্রিজ থেকে মাষ্টারপাড়া বাংলা সারের মোড় পর্যন্ত রাস্তা ভেঙ্গে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ফলে হালকা যানবাহনের পাশাপশি ভারী যানবাহন বিকল্প রাস্তা হিসেবে পৌরসভার চকপাড়া মহল্লার এই সরু রাস্তা দিয়ে সম্প্রতি ট্রাক-লরি চলাচল করছে। ধারণা করা হচ্ছে লরিচাপায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে।
ভাঙ্গুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো.শফিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ঘটনাটি ভোরেই ঘটেছে এবং সম্ভবত লরির চাপায় পড়ে অজ্ঞাত পরিচয়ের ছিন্নমূল দুই নারীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। গাড়ির চাকার আঘাতে নিহতদের দু‘জনেরই মাথা ফেটে মগজ বেরিয়ে গেছে। নিহত নারীরা ভোরে ওই পথে কেন গিয়েছিল কিংবা সেখানে বসে বা শুয়েছিল কিনা তা যাচাই বাছাই করা হচ্ছে।