ইসরায়েলি এমপির ভিসা বাতিল করে অস্ট্রেলিয়া বলল, ‘তোমাকে এখানে চাই না’

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলভুক্ত দেশ অস্ট্রেলিয়া কট্টর ডানপন্থী ইসরায়েলি সংসদ সদস্য সিমচা রথম্যানের ভিসা বাতিল করেছে। তার সফরের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান জানায়, অস্ট্রেলিয়ায় ইহুদি স্কুল, সিনাগগ এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের ওপর হামলার শিকারদের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল রথম্যানের। এই সফরের আমন্ত্রণ জানায় অস্ট্রেলিয়ান জিউইশ অ্যাসোসিয়েশন (এজেএ)। সংস্থাটির প্রধান রবার্ট গ্রেগরি একে “ভয়ংকরভাবে ইহুদি বিদ্বেষমূলক পদক্ষেপ” বলে আখ্যায়িত করেছেন।
টনি বার্ক এক বিবৃতিতে বলেন, ‘যারা আমাদের দেশে এসে বিভাজন ছড়াতে চায়, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের সরকার কঠোর নীতি অবলম্বন করে। আপনি যদি ঘৃণা ও বিভাজনের বার্তা ছড়াতে আসেন, তাহলে আমরা আপনাকে চাই না।’
রথম্যান ইসরায়েলি পার্লামেন্টের সংবিধান, আইন ও বিচারবিষয়ক কমিটির প্রধান এবং সরকারের বিচারব্যবস্থার বিতর্কিত সংস্কারের অন্যতম স্থপতি হিসেবে পরিচিত। তিনি প্রকাশ্যে কট্টর ইহুদিবাদী অবস্থানের জন্যও আলোচিত।
এজেএ জানায়, রথম্যানের সফরের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই। গ্রেগরি সতর্ক করে বলেন, “ইহুদিদের উচিত অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আগে দুইবার ভাবা।”
এর আগে অস্ট্রেলিয়ার লেবার সরকার সাবেক ইসরায়েলি মন্ত্রী আয়েলেট শাকেদ এবং ব্লগার হিলেল ফুল্ডের ভিসাও বাতিল করেছিল। সমালোচকদের মতে, আলবানিজ সরকারের এসব সিদ্ধান্ত ইসরায়েলবিরোধী অবস্থানের প্রতিফলন।
সম্প্রতি দেশটির প্রধানমন্ত্রী ক্যানবেরা ইসরায়েলি নীতির কড়া সমালোচনা করেছে এবং আগামী মাসে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে।
রথম্যান এবং ইসরায়েলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।