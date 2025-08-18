‘আমি কম প্রতিভা আর স্রষ্টার দেওয়া দান নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করি’

বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান অভিনয় দক্ষতায় তো ভক্তহৃদয় জয় করেছেন অনেক আগেই। তবে উপস্থিত বুদ্ধিতেও কম যান না বলিউড বাদশাহ।
বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তার উত্তর সে প্রমাণ দেয় বারবার। সম্প্রতি আবারও কড়া জবাব দিয়ে এক ভক্তকে বোল্ডআউট করেছেন অভিনেতা।
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত শনিবারের ‘আস্ক মি এনিথিং’ সেশনের সময়, একজন ভক্ত শাহরুখকে জিজ্ঞেস করেন, ‘শাহ, আপনি কি এখনও আপনার অভিব্যক্তি এবং ভয়েস মডুলেশনের উপর কাজ করেন, নাকি এটি ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিভা?’
এর উত্তরে শাহরুখ বলেন, ‘প্রতিভা ছাড়া কঠোর পরিশ্রমের মূল্য কম, আর সামান্য প্রতিভা থাকলেও কঠোর পরিশ্রমের তুলনায় তা অনেক কম। আমি শেষ ক্যাটাগরিতে পড়ি, তাই আমি ঈশ্বরের দানকে আরও নিখুঁত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করি।’
শাহরুখ খানের উত্তরে ভক্তরা আনন্দিত হন। একজন মন্তব্য করেন, ‘ওঠো সোনা, এসআরকে আজ একটি নতুন উক্তি দিয়েছেন।’
একজন যোগ করেন, ‘আপনি যে আপনার ১০০০ শতাংশ দেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনার প্রতিভা সীমাহীন, তাই বিনয়ী হওয়া বন্ধ করুন, আমার বিনয়ী রাজা।’
৩৩ বছর শিল্পজগতে কাটানোর পর, কিং খান ২০২৪ সালের ব্লকবাস্টার জাওয়ান-এর জন্য সর্বপ্রথম সেরা অভিনেতা’ জাতীয় পুরস্কার পান।
শাহরুখ বর্তমানে তার আগামি সিনেমা কিং–এর শুটিংয়ে ব্যস্ত, যা পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। এতে অভিনয় করবেন তার মেয়ে সুহানা খান, অভিষেক বচ্চন, সৌরভ শুক্লা এবং জয়দীপ আহলাওয়াত। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে পুরো কাস্ট নিশ্চিত করা হয়নি