সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
খেলতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে সাকিবের সমুদ্র বিলাস 

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৩৫
পরিবারের সঙ্গে সমুদ্র বিলাসে সাকিব। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। তবে নিয়মিত খেলছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। পঞ্চমবারের মতো ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) খেলছেন সাবেক বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার। এবার অ্যান্টিগা অ্যান্ড বার্বুডা ফ্যালকনসের হয়ে খেলছেন সাবেক এই টাইগার অধিনায়ক।

খেলার ব্যস্ততার মধ্যেই পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন সাকিব। সোমবার (১৮ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি ছবি পোস্ট করেন সাবেক বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার। ছবিতে দেখা যায়, স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশিরে সঙ্গে দুই মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে বেশ আয়েশ করে সমুদ্র বিলাস করছেন সাকিব।

তবে ছবি ক্যাপশনে কিছুই লেখেননি সাকিব। এমনকি কোন সমুদ্রে তার ছিলেন সেটাও জানা যায়নি। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সাকিবের পোস্টে ৪ লাখ লাইক, প্রায় ৪২ হাজার কমেন্ট ও ৩ হাজার শেয়ার হয়েছে। 

এখন পর্যন্ত অ্যান্টিগা অ্যান্ড বার্বুডা ফ্যালকনসের হয়ে তিনটি ম্যাচ খেলেছেন সাকিব। দুই ম্যাচে ব্যাটে-বলে বিবর্ণ ছিলেন এই অলরাউন্ডার। তবে দুই ম্যাচের একটিতে জয় পেয়েছে সাকিবের দল। সেন্ট লুসিয়া কিংসের বিপক্ষে তাদের তৃতীয় ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে।

