জাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শুরু আজ, মানতে হবে সাত নির্দেশনা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এবং আগামীকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) একই সময়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। তবে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কেবলমাত্র প্রার্থীক মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন।
রবিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে জাকসু নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের জন্য সাতটি নির্দেশনা প্রকাশ করেছে। নির্দেশনাগুলো হলো-
১. একাধিক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিষিদ্ধ - একজন প্রার্থী কেবলমাত্র একটি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।
২. প্রস্তাবক ও সমর্থকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক - প্রতিটি মনোনয়নপত্রে একজন প্রস্তাবক ও একজন সমর্থকের নাম, শিক্ষাবর্ষ, বিভাগ উল্লেখসহ স্বাক্ষর থাকতে হবে।
৩. একই ব্যক্তি একাধিক প্রার্থীর প্রস্তাবক/সমর্থক হতে পারবেন না - কার্যকরী সদস্য পদ ব্যতীত অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী কেবলমাত্র একজন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পারবেন। কার্যকরী সদস্য পদে সর্বোচ্চ ছয়জনকে (তিনজন নারী ও তিনজন পুরুষ) সমর্থন করা যাবে।
৪. পরিচয়পত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডি কার্ড/ছবিযুক্ত লাইব্রেরি কার্ড/ইনডেক্স কার্ড প্রদর্শন করে পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে।
৫. বকেয়া পরিশোধ করতে হবে প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের যাবতীয় বকেয়া পরিশোধের প্রমাণপত্র প্রদর্শন করতে হবে।
৬. সদ্যতোলা ছবি জমা দিতে হবে- মনোনয়নপত্রের সাথে সদ্যতোলা রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে (দুই মাসের বেশি পুরনো ছবি গ্রহণযোগ্য নয়)।
৭. রেজিস্টার খাতা সংরক্ষণ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমাদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি হলে পৃথক রেজিস্টার খাতা সংরক্ষণ করতে হবে।