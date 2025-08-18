ছাত্রশিবিরের প্যানেলে জুলাইয়ে চোখ হারানো জসিম ও সদস্য পদে সর্ব মিত্র চাকমা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিবিরের সমন্বিত প্যানেল, ভিপি সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ, এজিএস মহিউদ্দিন খান। একই প্যানেলে সদস্য পদে লড়বেন সর্ব মিত্র চাকমা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী।
এছাড়াও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে লড়বেন ২০২৪ এর জুলাই আন্দোলনে চোখ হারানো শিক্ষার্থী ঢাবি শিক্ষার্থী খান জসীম।
সোমবার (১৮ আগস্ট) মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ শেষে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিসের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করেন শিবির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নূরুল ইসলাম সাদ্দাম।
সর্ব মিত্র চাকমাসহ শিবিরের ঘোষিত প্যানেলে ১৩টি সদস্য পদ রাখা হয়েছে। তার মধ্যে আছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রী সংস্থার সভানেত্রী সাবিকুন্নাহার তামান্না এবং সেক্রেটারি মোছা. আফসানা আক্তার।
অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ইনকিলাব মঞ্চ থেকে যুক্ত হয়েছেন ফাতিমা তাসনীম জুমা।
বিভিন্ন সম্পাদক পদে যারা রয়েছেন-
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক : ইকবাল হায়দার
কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক : উম্মে সালমা
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক : নুরুল ইসলাম সাব্বির (বর্তমানে ঢাবি শিবিরের অর্থ সম্পাদক)
ক্রীড়া সম্পাদক : আরমান হোসেন
ছাত্র পরিবহণ সম্পাদক : আসিফ আব্দুল্লাহ
সমাজসেবা সম্পাদক : শরিফুল ইসলাম মুয়াজ
গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক : সাজ্জাদ হোসাইন খান।
ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক : মাজহারুল ইসলাম
স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক : আব্দুল্লাহ আল মিনহাজ
মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক : সাখাওয়াত জাকারিয়া