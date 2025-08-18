সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ট্রাম্প আরও একবার পুতিনের চরিত্রে অভিনয় করলেন: মার্কিন সিনেটর

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৮
যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেন। ছবি: সংগৃহীত

আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের 'নাটকের শিকার' হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেন। রোববার (১৭ আগস্ট) তিনি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প, আবারও ভ্লাদিমির পুতিনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

এবিসির নিউজউইকে এক প্রশ্নের জবাবে সিনেটর বলেন, 'ভ্লাদিমির পুতিন আমেরিকার মাটিতে লাল গালিচায় সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু আমরা কোনো যুদ্ধবিরতি পাইনি। পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে কোনো আসন্ন বৈঠকও পাইনি।'

ক্রিস ভ্যান উল্লেখ করেন, 'আপনি জানেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যে সমস্ত হুমকি এবং নিষেধাজ্ঞার কথা বলেছিলেন, তা স্পষ্টতই একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ট্রাম্প ভ্লাদিমির পুতিনের প্রশংসা করেছেন...। কিন্তু যখন ইউক্রেন এবং আমাদের ইউরোপীয় মিত্রদের কথা আসে, তখন এটি ছিল একটি ধাক্কা।'

শুক্রবার আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজে ট্রাম্প এবং পুতিন তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে তিন ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। আলোচনা শেষে পুতিন বলেন, তারা একটি 'সমঝোতায়' পৌঁছেছেন।

শীর্ষ সম্মেলনের পর ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে দুই নেতা একমত হয়েছেন, কেবলমাত্র ছোটখাটো বিষয়গুলোর বাকি রয়েছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্প

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্ক উন্নত হতে দেখে ‘আনন্দিত’ চীন

বৈঠকের আগে জেলেনস্কিকে কড়া বার্তা ট্রাম্পের 

বৈঠকে বসছেন ট্রাম্প-জেলেনস্কি

ইউরোপে ঘুরতে গিয়ে ‘অবাধ্য’ হলেই গুণতে হবে জরিমানা 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনীয় মীমাংসা ব্যাহত করার চেষ্টা করবেন: ফরাসি রাজনীতিবিদ

নিউ ইয়র্কের রেস্তোরাঁয় গণহারে গুলি, অন্তত ৩ জন নিহত

চলতি সপ্তাহেই পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বসতে চান ট্রাম্প: রিপোর্ট

পুতিনের কলমের ‘একটি খোঁচায়’ রক্ষা পাবে শিশুদের ভবিষ্যৎ: মার্কিন ফার্স্ট লেডির চিঠি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng