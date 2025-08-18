ট্রাম্প আরও একবার পুতিনের চরিত্রে অভিনয় করলেন: মার্কিন সিনেটর

আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের 'নাটকের শিকার' হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেন। রোববার (১৭ আগস্ট) তিনি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প, আবারও ভ্লাদিমির পুতিনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
এবিসির নিউজউইকে এক প্রশ্নের জবাবে সিনেটর বলেন, 'ভ্লাদিমির পুতিন আমেরিকার মাটিতে লাল গালিচায় সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু আমরা কোনো যুদ্ধবিরতি পাইনি। পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে কোনো আসন্ন বৈঠকও পাইনি।'
ক্রিস ভ্যান উল্লেখ করেন, 'আপনি জানেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প যে সমস্ত হুমকি এবং নিষেধাজ্ঞার কথা বলেছিলেন, তা স্পষ্টতই একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ট্রাম্প ভ্লাদিমির পুতিনের প্রশংসা করেছেন...। কিন্তু যখন ইউক্রেন এবং আমাদের ইউরোপীয় মিত্রদের কথা আসে, তখন এটি ছিল একটি ধাক্কা।'
শুক্রবার আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজে ট্রাম্প এবং পুতিন তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে তিন ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। আলোচনা শেষে পুতিন বলেন, তারা একটি 'সমঝোতায়' পৌঁছেছেন।
শীর্ষ সম্মেলনের পর ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে দুই নেতা একমত হয়েছেন, কেবলমাত্র ছোটখাটো বিষয়গুলোর বাকি রয়েছে।