ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাকবিণ্ডার জেরে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে বন্ধু খুনের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার দুপুরে তুজারপুরের চতলার বিল থেকে নিহতের অর্ধগলিত ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এর আগে গত ১৩ আগস্ট একই ইউনিয়নের চাড়ালদিয়া গ্রামে অভিযুক্ত জহিরুল ইসলামের বাড়িতে এই হত্যার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় ব্যবহৃত ছুরিসহ বেশ কয়েকটি দেশিও অস্ত্র, মোটরসাইকেল ও মানিব্যাগ উদ্ধার করে র্যাব।
সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব-১০ এর অধিনায়ক (অতিরিক্ত ডিআইজি) মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, বিগত ২ বছর ধরে দুই বন্ধুর মধ্যে সমকামীতার সম্পর্ক ছিল। ঘটনার দিন ১৩ আগস্ট সদরপুর থেকে রেদোয়ান মোটরসাইকেল যোগে তার বন্ধুর বাড়ি ভাঙ্গা উপজেলার তুজারপুর ইউনিয়নের চাড়ালদিয়া গ্ৰামে জহিরুল ইসলামের বাড়িতে আসেন। তার ঘরেই দুই বন্ধুর সমকামিতা নিয়ে বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে জহিরুল ইসলাম একটি ছুরি দিয়ে রেদোয়ান শেখের গলায় আঘাত করেন। এতে রেদোয়ান শেখ অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলে মারা যান। পরে জহিরুল ইসলাম মরদেহটি বাড়ীর পাশে পুকুরের মধ্যে ফেলে দেয়। এরপর জহিরুল স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে থাকেন। এ সময় জহিরুল ঘনঘন পুকুরের দিকে নজর রাখেন। ঘটনার দুইদিন পর মরদেহ ভেসে উঠলে জহিরুল ইসলাম মরদেহের পেট কেটে বালির বস্তা বেঁধে পাশ্ববর্তী চতলার বিলের মধ্যে ফেলে আসেন। এর দুইদিন পর রোববার সকালে মরদেহটি পুনরায় ভেসে উঠলে ও পচা দুর্গন্ধ ছড়ালে এলাকাবাসীর নজরে পড়ে। মরদেহের সংবাদ ভাঙ্গা থানা পুলিশকে জানালে পুলিশ গতকাল রোববার দুপুরে মরদেহটি অজ্ঞাত হিসেবে উদ্ধার করে।
এ ব্যাপারে ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, গত চারদিন আগে সদরপুর উপজেলার সদর ইউনিয়নের ২২ রশি গ্রামের সৌদী আরব প্রবাসী শেখ আবুবক্কর সোহেলের ছেলে শেখ রেদোয়ান নিখোঁজ হয়। রেদোয়ান শেখ গাজীপুরে একটি বেসরকারী কলেজের বিএসসি শিক্ষার্থী বলে জানা গেছে। নিখোঁজের সময় রেদোয়ান শেখের সাথে একটি মোটরসাইকেল ও আইফোন ছিল। রেদোয়ান নিখোঁজের পর ১৩ আগস্ট তার মা রাবেয়া বেগম সদরপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
তিনি আরও বলেন, গতকাল ১৭ আগস্ট রোববার দুপুরে ভাঙ্গা উপজেলার তুজারপুর ইউনিয়নের চাড়ালদিয়া বিলের মধ্যে একজন অজ্ঞাত যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয় । নিহতের শরীরের গলা, হাত, পেট ও পা কাটা অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করি। পরবর্তীতে সদরপুর থানার সাধারণ ডায়রি ও রেদোয়ান শেখের পরিবারের শনাক্ত এবং পিবিআইয়ের সহায়তায় রেদোয়ান শেখের মরদেহ শনাক্ত করা হয়। এ ঘটনায় নিহত রেদোয়ানের মা রাবেয়া বেগম বাদী হয় রোববার রাতেই ভাঙ্গা থানায় অজ্ঞাতনামা আসামিদের নামে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
এদিকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া সন্তানের খুন হওয়ার সংবাদ পেয়ে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে এসেছেন রেদোয়ান শেখের পিতা শেখ আবু বক্কর।