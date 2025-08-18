শিরোপার লড়াইয়ে ফের একবার মুখোমুখি সিনার-আলকারাজ

আরও একটি শিরোপার লড়াইয়ে টেনিসের নতুন যুগের দুই তারকা ইয়ানিক সিনার ও কার্লোস আলকারাজ ফের মুখোমুখি হচ্ছেন। চলমান সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে আজ লড়াই হবে তাদের। তাও মাত্র এক মাসের ব্যবধানে। সবশেষ তারা গেল মাসে টেনিসের সবচেয়ে প্রাচীন টুর্নামেন্ট উইম্বলডনের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল। সেখানে সিনার অবিশ্বাস্যভাবে আলকারাজের শিরোপার আশা ভেঙে দিয়েছিলেন। তাই এবার সেই হারেরই বদলা নেওয়ার সুযোগ স্প্যানিশ তারকা আলকারাজের সামনে।
সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালের এই ম্যাচ হবে তাদের ক্যারিয়ারের ১৪তম মুখোমুখি দ্বৈরথ এবং চলতি মৌসুমের চতুর্থ লড়াই। হেড-টু-হেডে আলকারাজ এগিয়ে আছেন ৮-৫ ব্যবধানে, তবে সর্বশেষ সাক্ষাতে ঘাসের কোর্টে গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা জিতেছিলেন সিনার। উইম্বলডনের সেই নাটকীয় ফাইনাল ৪-৬, ৬-৪, ৬-৪, ৬-৪ গেমে সিনারের জয় নিয়ে শেষ হয়েছিল। এর আগে ফরাসি ওপেনে আলকারাজ ৫-৪ সেটে জয়ী হয়ে এই দ্বৈরথকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলেছিলেন।
সিনার এর আগে গত শনিবার সিনার ফরাসি বাঁ-হাতি তারকা তেরেন্স আতমানের সঙ্গে প্রথম সেটে সমানে সমান লড়াই করার পর দ্বিতীয় সেটে ৬-২ সহজ জয় অর্জন করেন। অন্যদিকে, আলকারাজ বিশ্ব র্যাংকিংয়ের তিন নম্বর আলেকজান্ডার জেভেরেভকে সরাসরি সেটে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেন। সিনসিনাটির দ্রুতগতির হার্ড কোর্ট সিনারের খেলায় সুবিধা এনে দিয়েছে। বিশ্বের এক নম্বর এই তারকা টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত সব ম্যাচেই সরাসরি সেটে জয়ী হয়েছেন। ড্যানিয়েল এলাহী গালান, গ্যাব্রিয়েল দিয়ালো, আদ্রিয়ান মানারিনো, ফেলিক্স অগার-আলিয়াসিম এবং আলকারাজ আতমানকে পরাস্ত করে তিনি নিঃসন্দেহে ফেভারিট।
অন্যদিকে আলকারাজকেও ফাইনালে পৌঁছতে লড়াই করতে হয়েছে। প্রথম ম্যাচে দামির জুমহুর ও কোয়ার্টারে আন্দ্রে রুবলেভের বিপক্ষে তিন সেটে জয়ী হতে হয়েছে তাকে। তবে হামাদ মেদজেদোভিচ, লুকা নার্ডি এবং জেভেরেভকে সহজে হারিয়ে ফাইনালে উঠে আসতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। সিনার ও আলকারাজের দ্বৈরথ প্রতিবারই দর্শকপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের প্রতিটি ম্যাচই নাটকীয় এবং প্রতিটি বলই উত্তেজনায় ভরা। এবারের ফাইনালও হবে না তার ব্যতিক্রম তা খানিকটা অনুমেয়।