সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

আলাস্কার বাসিন্দাকে নতুন মোটরসাইকেল উপহার দিলেন পুতিন

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪১
মার্ক ওয়ারেন নামের আলাস্কার বাসিন্দাকে নতুন মোটরসাইকেল উপহার দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: সংগৃহীত

আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনের সময় অ্যাঙ্কোরেজ শহরের একজন স্থানীয় ব্যক্তিকে নতুন মোটরসাইকেল উপহার দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত রাশিয়ান দূতাবাসের একজন কর্মচারী আলাস্কার একটি হোটেলের পার্কিং লটে মার্ক ওয়ারেন নামের ওই ব্যক্তিকে 'ইউরাল' মোটরসাইকেলটির চাবি তুলে দেন। আলাস্কায় গিয়ে এই হোটেলটিতে রাশিয়ান প্রতিনিধিদল অবস্থান করছিল।

দূতাবাসের কর্মচারী আন্দ্রেই লেডেনেভ আলাস্কার ওই বাসিন্দাকে বলেন, 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এটি রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে একটি ব্যক্তিগত উপহার।'

মার্ক ওয়ারেন নামের আলাস্কার বাসিন্দাকে নতুন মোটরসাইকেল উপহার দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ছবি: সংগৃহীত

সাদা চুলওয়ালা, চশমা পরা ওয়ারেনের সঙ্গে রয়টার্স মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেনি বলে জানিয়েছে। তবে তাকে নতুন বাইকে চড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে দেখা গেছে। পেছনে আরেকজন ব্যক্তিকে নিয়ে বাইকটি ঘুরিয়ে দেখার জন্য ছুটছেন।

রুশ সংবাদমাধ্যম 'রসিয়া ১' জানায়, ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলো কীভাবে সাধারণ আমেরিকানদের ওপর প্রভাব ফেলেছে, অ্যাঙ্কোরেজের বাসিন্দা মার্ক ওয়ারেন তার উদাহরণ।

ওয়ারেন সংবাদমাধ্যমটিকে জানান, নিষেধাজ্ঞার কারণে তার আগের মোটরসাইকেলটি মেরামত ক্রমশ ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে এবং যন্ত্রাংশ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

রুশ প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পাওয়া উপহার নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'পুরনোটা (মোটরসাইকেল) আমার পছন্দের, কিন্তু এটা (নতুনটি) স্পষ্টতই অনেক ভালো। আমি বাকরুদ্ধ, এটা অসাধারণ। অনেক ধন্যবাদ।'

রয়টার্স জানিয়েছে, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ মন্তব্যের অনুরোধের জবাবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জবাব দেননি।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ভ্লাদিমির পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্প

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মোদিকে ফোন করলেন পুতিন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা

যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ট্রেলিয়ায় আসা কন্টেইনারে মিলল ৮০ কেজি কোকেন

যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্ক উন্নত হতে দেখে ‘আনন্দিত’ চীন

ট্রাম্প আরও একবার পুতিনের চরিত্রে অভিনয় করলেন: মার্কিন সিনেটর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

হোয়াইট হাউসের পথে জেলেনস্কি ও ইউরোপীয় নেতারা 

বৈঠকের আগে জেলেনস্কিকে কড়া বার্তা ট্রাম্পের 

বৈঠকে বসছেন ট্রাম্প-জেলেনস্কি

ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনীয় মীমাংসা ব্যাহত করার চেষ্টা করবেন: ফরাসি রাজনীতিবিদ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng