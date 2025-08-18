এশিয়া কাপে ‘চমক’ হতে পারেন ১৪ বছরের সূর্যবংশী

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ ক্রিকেট। আট দলের এই প্রতিযোগিতায় বরাবরের মতো ফেবারিট ভারত। তবে এবার শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে কেমন দল সাজাবে বিসিসিআই, সেটি নিয়েই চলছে জোর আলোচনা।
বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা কিংবা রবীন্দ্র জাদেজার মতো তারকারা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে সরে দাঁড়ালেও সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলে অভাব নেই ম্যাচ উইনারের। বেশির ভাগ খেলোয়াড় আছেন দারুণ ফর্মে। তাই প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকারের সামনে এখন চ্যালেঞ্জ—কাকে রেখে কাকে বাদ দেওয়া হবে।
সব কিছু ঠিক থাকলে আগামীকালই এশিয়া কাপের দল ঘোষণা করবে ভারত। সেই দলে আলোচনায় থাকা নতুন নাম বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেট প্রতিভাকে এত দ্রুত সিনিয়র দলে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও তাকে সুযোগ দেওয়ার যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাচ্ছেন অনেকেই। তারমধ্যে রয়েছে:
১. টি-টোয়েন্টি মানানসই ফরম্যাট
পাওয়ারপ্লে কাজে লাগিয়ে দ্রুত রান তুলতে পারদর্শী সূর্যবংশী। তাই এশিয়া কাপের মতো স্বল্প ফরম্যাটে শুরুতেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ এনে দিতে পারেন তিনি।
২. দারুণ ছন্দে আছেন
গত আইপিএলে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ানের রেকর্ড গড়েছেন। ইংল্যান্ডে অনূর্ধ্ব-১৯ দলে খেলতে গিয়ে করেছেন ৩৫৫ রান, স্ট্রাইক রেট ছিল ১৭৪-এর বেশি।
৩. পরিণত মানসিকতা
শুধু আক্রমণ নয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী ঠান্ডা মাথায় খেলতেও জানেন। আইপিএলে তাঁর ব্যাটিং দেখে রবিচন্দ্রন অশ্বিনও মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছেন, বয়সের তুলনায় অনেক পরিণত ক্রিকেটার সূর্যবংশী।
৪. খেলার মধ্যে রাখা দরকার
ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের পরবর্তী সিরিজ সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে। এর মধ্যে দীর্ঘ বিরতিতে ছন্দ হারানোর ঝুঁকি আছে। তাই তাঁকে সিনিয়র দলে সুযোগ দিলে খেলার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।
৫. পরিচিত কন্ডিশন
গত বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতে যুব এশিয়া কাপে খেলেছেন সূর্যবংশী। তাই এখানকার কন্ডিশন তাঁর কাছে নতুন নয়।
৬. বিশ্বকাপের প্রস্তুতি
আগামী বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করবে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। সেই টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে এখন থেকেই নতুনদের পরখ করতে চান কোচ গৌতম গম্ভীর। নির্বাচনী চমক হিসেবে থাকতে পারেন সূর্যবংশী।
৭. টেন্ডুলকারের উদাহরণ
১৯৮৯ সালে ১৬ বছর বয়সে শচীন টেন্ডুলকারকে জাতীয় দলে খেলিয়েছিল বিসিসিআই। ঠিক তেমনি সূর্যবংশীকেও সুযোগ দিলে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন এক কিংবদন্তির সূচনা হতে পারে।
অজিত আগারকারের নির্বাচক প্যানেল এখন ‘মধুর সমস্যায়’। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামীকাল ঘোষিত ভারতীয় দলে সূর্যবংশীর নাম দেখাও অস্বাভাবিক হবে না।