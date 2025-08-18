সেকশন

সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫, ৩ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাংলা গানে লিপ দিয়ে আলোচনায় বিদ্যা বালান

আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৫

বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান আবারও ভক্তদের চমকে দিলেন। এবার বাংলা গানে লিপ দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছেন এই অভিনেত্রী।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বিদ্যা তার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট শেয়ার করেন। সেখানে দেখা যায়, অভিনেতা অনির্বাণের ভাইরাল গান ‘আমাদের বকুল তলায় ভিড় জমেছে…’-এর সঙ্গে লিপ দিচ্ছেন তিনি। মুহূর্তেই ভিডিওটি নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

বিদ্যা বালান গৌতম হালদার পরিচালিত ‘ভালো থেকো’ সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক করেন। পরে বলিউডে ২০০৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেন তিনি। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকেই একাধিক হিট সিনেমা উপহার দিয়ে বলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী হিসেবে জায়গা করে নেন। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাঁকে খুব একটা নিয়মিত দেখা যায় না পর্দায়।

সবশেষ তিনি অভিনয় করেছেন ‘ভুলভুলাইয়া ৩’ ছবিতে। আনিস বাজমি পরিচালিত এ ছবিতে বিদ্যার সঙ্গে অভিনয় করেছেন কার্তিক আরিয়ান, মাধুরী দীক্ষিত ও তৃপ্তি দিমরি।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিনোদন বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
